Martina Pasternak hat vier Kinder: zwei sind bereits erwachsen, zwei leben noch zu Hause. Den achtjährigen Jayden und seinen 13-jähriger Bruder Niklas verbinden die Diagnosen Autismus und Epilepsie. „Jayden hat außerdem ADHS und Niklas durch den Krebstod seines Vaters eine posttraumatische Belastungsstörung“, ergänzt Pasternak. Niklas sei der ruhigere von beiden, Jayden habe auch mal einen „Ausraster“, wenn ihn die Außenwelt überfordere: „Gerade jetzt während Corona ist das schlimmer geworden.“

Dass Menschen Masken tragen und Abstand gehalten werden muss, die Schulschließung im Frühjahr: All das habe ihn überfordert. Auch sonst sei einiges anders: „Wir haben gar keine Freizeit mehr als Eltern“, sagt Martina Pasternak. „Mein Mann konnte teilweise seine Arzttermine als Diabetiker nicht wahrnehmen.“ Großeltern in der Nähe gebe es keine, die die Kinder betreuen könnten. „Und für eine normale externe Betreuung ist das nicht machbar.“

Martina Pasternak wünscht sich mehr Verständnis für Menschen mit Autismus: „Dieses Einheitsbild, das in Film und Fernsehen vermittelt wird, stimmt so nicht. Autist ist nicht gleich Autist.“ | Bild: Lena Reiner

Als sie Jayden noch zum Einkaufen in den Supermarkt mitgenommen habe – darauf verzichte sie aktuell – sei es schon vorgekommen, dass er sich schreiend auf den Boden geworfen habe: „Er ist sehr sensibel, was Geräusche angeht, und wenn dann die Kassen piepsen und die Leute laut reden, die Einkaufswagen klappern: Das wird ihm zu viel.“ Martina Pasternak hingegen überforderten vor allem die Reaktionen von Umstehenden.

Autist ist nicht gleich Autist

„Da gibt es dann abwertende Kommentare“, schildert sie. Dabei habe Autismus keinesfalls etwas mit Erziehung zu tun: weder sei er durch sie verursacht, noch könne er durch gute Erziehung verschwinden. Wichtig sei auch, dass Autist nicht gleich Autist sei. Allein ihre beiden Söhne seien komplett verschieden: „Filme vermitteln oft ein ganz bestimmtes Bild und so denken die Leute, genau so seien alle Autisten.“ Pasternak wünscht sich, dass über Autismus mehr aufgeklärt werde, um negativen Reaktionen von außen vorzubeugen. Manche meinten etwa, das sei doch „nur so eine Mode“, wie das einige schon über ADHS gedacht hätten. „Oder sie denken, dass es eine Ausrede für schlecht erzogene Kinder sei“, sagt Pasternak.

Doch damit nicht genug: „Mir wurde schon oft ungefragt erklärt, was ich mit meinen Söhnen machen sollte.“ Besonders eingeprägt habe sich ihr ein Erlebnis, als ein älteres Ehepaar erklärte, dem schreienden Jayden müsse man eben mal eine „an die Backen“ geben, damit er sich beruhige. „Ich war völlig schockiert, wie jemand so etwas sagen kann“, sagt die Mutter des Achtjährigen.

Dimitri und Martina Pasternak nach einem kurzen Spaziergang. Die Söhne Jayden (ganz in der Ferne) und Niklas (etwas davor) sind schon wieder zügig zurück zum Haus unterwegs. | Bild: Lena Reiner

Wegfall des gewohnten Schulalltags macht Kindern zu schaffen

Zurzeit blieben die Söhne meist zu Hause bei ihrem Mann Dimitri, wenn sie einkaufen oder arbeiten gehe. So könnten solche Situationen gar nicht erst entstehen, sagt Pasternak. „Mein Mann hat im April seine Arbeit verloren. Er war für eine Zeitarbeitsfirma tätig.“ Obwohl es einerseits traurig gewesen sei, dass er seine Arbeit verloren habe, habe sie gleichzeitig auch Erleichterung verspürt: „Es ist gut, dass er sich um unsere Söhne kümmern kann.“ Besonders der Wegfall des normalen Schulalltags an der Tannenhagschule durch die Corona-Pandemie habe den beiden zu schaffen gemacht. „Es war auf einmal alles anders, ihre gewohnte Struktur war einfach weg“, schildert sie.

Friedrichshafen Besondere Zeiten für besondere Kinder: Wie Förderschulen mit dem veränderten Corona-Alltag umgehen Das könnte Sie auch interessieren

Jayden sei durch die neue Situation so überfordert gewesen, dass er einen Ausraster nach dem anderen hatte: „Das Jahr war fürchterlich für ihn.“ Staubsaugen sei immer schon problematisch gewesen. „Er wollte irgendwann nicht mal mehr, dass ich etwas koche. Jedes Geräusch war ihm zu viel“, sagt Martina Pasternak. So habe er mit Tobsuchtsanfällen das gesamte Familienleben bestimmt. In Rücksprache mit den Ärzten an der Lukas-Klinik, mit denen sie Kontakt halte, sei er in die Tagesklinik gegangen: „Da hat sich das ein bisschen normalisiert und er hat eine Struktur gehabt.“ Nach drei Monaten empfahl die Klinik einen Besuch auf ihrer Eltern-Kind-Station.

Familie hofft auf Schulbegleiter für Jayden

Die erste Woche zu Hause danach sei gut gewesen, dann sei es aber wieder schlimm geworden: „Die Klinik empfahl uns dann, dass er stationär auf die Kinder- und Jugendstation kommen soll.“ Vier Wochen sei er dort geblieben: „Das war schrecklich für mich.“ Schrittweise wollten sie ihn dann in die Tannenhagschule wieder eingliedern. Jaydens behandelnde Ärztin empfahl eine Einzelbetreuung durch einen Schulbegleiter. Diese sei beantragt, aber noch nicht bewilligt worden.

So sei Jayden lediglich zweieinhalb Stunden pro Tag beschult worden. „Es ging nur ein paar Tage gut mit der Schule, dann kam ein Ausraster.“ So hätten sie dann entschieden, ihn zu Hause zu behalten: „Es kann doch nicht sein Weg sein, dass er immer wieder auf die Stationäre muss.“ Sie hätten nun ihren eigenen Tagesablauf entwickelt, um ihm genug Struktur zu bieten: „Das klappt mal mehr und mal weniger gut.“

Wie läuft die Beantragung einer Schulbegleitung ab? Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamts erklärt: „Schulbegleitung gibt es je nach Behinderung über das Jugendamt oder das Sozialamt.“ Das Sozialamt gewähre im Regelfall für ein Schuljahr eine Schulbegleitung in einem bestimmten Stundenumfang. Der nötige Vorlauf für die Bedarfsermittlung und Prüfung der Voraussetzungen (Gutachten, ärztliche Unterlagen, Feststellung der Behinderung und Teilhabeeinschränkung) führen zu einer Bearbeitungszeit eines Antrags von zwei bis drei Monaten. Nach der Entscheidung über den Antrag brauche es sicherlich noch Zeit, bis eine passende Begleitperson gefunden ist, so Schwarz.



Im Jugendamt seien die Abläufe etwas anders als im Sozialamt: „Das Jugendamt leistet Integrationshilfe (im Sinne von Schulbegleitung) für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer seelischen Störung an der sozialen Teilhabe im Sozialisationsfeld Schule beeinträchtigt sind“, erklärt Schwarz. Die Integrationshilfe habe dann den Auftrag das Kind oder den Jugendlichen dabei zu unterstützen, angemessen mit anderen Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten und Konflikte zu reduzieren beziehungsweise konstruktive Lösungen hierfür zu finden. Ziel sei es, dass die Kinder und Jugendlichen sich im sozialen Gefüge ihrer Klasse und der Schule auch ohne Begleitung und Unterstützung einer Integrationshilfe zurechtfinden.



Werden Integrationshilfen durch das Jugendamt geleistet, wird in der Regel ein Integrationsfachdienst hiermit beauftragt. Aber auch hier gelte, dass es meist etwas Zeit brauche, um aus dem Pool der zur Verfügung stehenden Fachkräfte heraus die Fachkraft zu beauftragen, die für den Ort der Leistungserbringung und aufgrund des fallbezogenen Bedarfs infrage komme.

Martina Pasternak schweigt kurz und meint mit Blick auf den gerade erneut verlängerten Lockdown dann: „Ich weiß nicht, wie das mit uns weitergehen soll.“ Sie hofft, dass zumindest das Jugendamt zeitnah einen Begleiter für Jayden finde: „Er möchte ganz normal in die Schule gehen, einfach dazugehören.“