Am Freitag, in der Zeit von 15:00 Uhr – 16:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter in der Eckenstraße die Heckscheibe eines VW-Bus ein und entwendeten daraus insgesamt drei Rucksäcke. In den Rucksäcken befanden sich eine Spielekonsole mit diversen Spielen, ein Tablet und mehrere Kuscheltiere. Der Gesamtwert der erbeuteten Sachen liegt bei ca. 2000 Euro. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden.