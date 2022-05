Anfang Dezember 2021 übergab der Raderacher Jens Lotzmann eine Petition für einen sichereren Radweg an seinem Wohnort an Oberbürgermeister Andreas Brand. Die Stadtverwaltung bat damals auf Nachfrage des SÜDKURIER um Geduld bei der Beantwortung. Auf erneute Nachfrage im April erfuhren wir, dass sein Anliegen Ende Februar beantwortet wurde. Doch bedeutet das auch Fortschritt in Sachen der – laut Familienvater Jens Lotzmann – unsicheren Radwegeführung in Unterraderach?

Jens Lotzmann | Bild: Lena Reiner

Schmal und unscheinbar: Und dieser Übergang stellt erst den Anfang einer vertrackten Situation für Fahrradfahrer dar

Im Zentrum seiner Kritik steht die schmale Verkehrsinsel kurz nach der Ortseinfahrt aus Richtung Markdorf, die direkt auf eine scharfe Kurve folgt und so von herannahenden Fahrzeugen meist erst spät überhaupt als solche erkannt werde. Ein Ortstermin während des morgendlichen Berufsverkehrs zeigt die Situation. Gerade Lastwagen fahren besonders dicht an der kleinen Fahrradinsel vorbei, der Verkehr rollt zügig an beiden Seiten vorbei und ermöglicht kaum Abstand zwischen Verkehr und wartendem Fahrradfahrer auf der Verkehrsinsel.

Wird sich an dieser Situation nun aufgrund der gesammelten Unterschriften etwas ändern?

Andrea Kreuzer gibt als Pressesprecherin der Stadt Auskunft. „Der Radverkehr in Richtung Ittenhausen/Berg wird weiterhin zur Umfahrung des Kreisels per Wegweisung über die Schmalholzstraße/Jägerweg geführt. Dem Radverkehr nach Schnetzenhausen wird die Route über die südliche Raderacher Straße empfohlen, wozu die vorhandene kleine Querungshilfe genutzt werden soll“, erläutert sie die bisherige Wegeführung.

Pressesprecherin Andrea Kreuzer | Bild: Lena Reiner

Zunächst soll diese auch beibehalten werden, wie ihre weitere Antwort zeigt: „Die Maßnahme – Vergrößerung der Querungshilfe und Radweg beziehungsweise nur Querungshilfe – soll in der Liste für die Radverkehrs –Maßnahmen 2023/2024 berücksichtigt werden.“ Die Finanzierung stehe in Konkurrenz etlicher weiterer Radverkehrsmaßnahmen und müsse im Haushaltsverfahren bewertet werden. Deshalb gebe es noch keine zeitliche Einordnung.

Bild: Lena Reiner

Lotzmann kommentiert die Reaktion auf seine Unterschriftensammlung enttäuscht und wütend: „Ich komme mir da ein bisschen verschaukelt vor. Für alles Mögliche wird Geld ausgegeben, aber für unsere Kinder, die unsere Zukunft gibt, spielt es keine Rolle, wie sie zur Schule kommen.“ Er verstehe die Aussage auch darauf basierend nicht, dass die entsprechenden Entscheider von Bürgern gewählt worden seien und daher auch deren Interessen vertreten sollten: „Und es sind ja auch unsere Steuergelder, die da ausgegeben werden.“