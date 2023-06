Die Fahrbahn der Kreisstraße zwischen Ittenhausen und Unterteuringen ist stark beschädigt. Daher soll sie auf einer Strecke von 2,7 Kilometern erneuert werden, teilt das Landratsamt mit.

Für den kompletten Verkehr, auch für Radfahrer, heißt das: Bis Ende August müssen sie größere Umwege in Kauf nehmen, um nach Friedrichshafen oder Richtung Ravensburg zu kommen.

Bild: Gora, Aldo

Gesperrt ist die Strecke in Ittenhausen ab der Abzweigung in die Grötzelstraße und in Unterteuringen bis zur Fußgängerüberquerung am Ortseingang – und das in beide Fahrtrichtungen.

Der motorisierte Verkehr wird über Berg, Unterraderach, Markdorf und Oberteuringen sowie umgekehrt umgeleitet. Radfahrer können über Berg, Unterraderach, Raderach und die dortige Gemeindeverbindungsstraße bis nach Unterteuringen fahren sowie umgekehrt.

Weiler und Weilermühle über Unterlottenweiler erreichbar

Die Ortsteile Weiler und Weilermühle in Friedrichshafen sind während der Bauzeit über den Gemeindeverbindungsweg aus Unterlottenweiler anfahrbar. Das Gewerbegebiet Elzenbach ist aus Richtung Unterteuringen weiterhin zu erreichen.

Bodensee Die besten Kostüme aus zehn Jahren Torture Ship Das könnte Sie auch interessieren

Buslinien bis auf einen Schulbus nicht betroffen

Buslinien sind von der Umleitung nicht betroffen, die Busse zwischen Oberteuringen und Friedrichshafen verkehren über Ailingen. Die Umleitung treffe lediglich eine Schulbusverbindung, wie Lars Gäbler vom Landratsamt auf Nachfrage erklärte. Hier seien die Eltern im Vorfeld informiert worden.