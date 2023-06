Wer für 2023 eine Pauschalreisen buchen wollte, hat schnell gemerkt: Die Preise haben es in sich! Laut einer aktuellen Auswertung vom Reiseportal Holidaycheck sind Urlaube nach Spanien, Griechenland oder Portugal in diesem Sommer rund 20 bis 30 Prozent teurer als noch 2019 – dem letzten Reisejahr vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Preise für die Türkei, Tunesien und Ägypten seien sogar zwischen 35 und 50 Prozent gestiegen, meldet Holidaycheck.

Schnäppchen-Urlaube? Das war einmal

Gleichzeitig frisst sich die hohe Inflationsrate in die Geldbeutel, viele Menschen haben am Ende des Monats weniger Geld übrig. Davon hat Monika Gindele, Leiterin des gleichnamigen Reisebüros in der Charlottenstraße, noch nicht so viel gemerkt. „Viele Kunden sind zwei, drei Jahre gar nicht gereist und sind hungrig auf das Reisen“, berichtet sie. Anfang des Jahres habe es einen regelrechten Ansturm gegeben.

Das belegen auch Zahlen des Deutschen Reiseverbands (DRV). Der Januar war besonders buchungsstark. So verdoppelten sich die Umsatzeingänge gegenüber Januar 2022 und übertrafen sogar das Vor-Corona-Jahr 2019 um zwölf Prozent. „2019 war ein Spitzenjahr bei Reisen“, erklärt Gindele, „und wenn es mit den Buchungen so weitergeht, schaffen wir die damaligen Rekordumsätze in 2023 wieder.“

Europa, Afrika, Asien, Amerika – die Sehnsucht nach Reisen scheint nach drei Jahren Pandemie größer denn je. | Bild: Wienrich, Sabine

Und was wird gebucht? „Alles“, sagt Gindele, „vom Mallorca-Hotelurlaub bis zum Langstreckenflug.“ Die Zusatzwünsche seien gestiegen. Viele Kunden wollen die Suite mit Meerblick, dazu einen Privatpool, sagt die Touristikfachfrau. Auch Fernreisen seien stark gefragt. „Backpacker-Reisen, Luxus-Kreuzfahrten, Individualreisen durch die USA und Südafrika – viele Sehnsüchte wurden während der Pandemie aufgeschoben und sollen jetzt erfüllt werden“, sagt Gindele. Neu sei auch die Kombination von Individualreise und anschließender Pauschalreise. „Neulich hatten wir Kunden, die zum Beispiel auf eigene Faust auf USA-Tour gehen, im Anschluss dann aber noch eine Karibik-Kreuzfahrt machen“, berichtet die Geschäftsführerin.

„Wer weniger kommt, das sind die Familien“

Heißt also, die Deutschen sparen nicht am Reisen? „Jein“, sagt Gindele. „Wer weniger kommt, das sind Familien mit zwei, drei Kindern.“ Für eine Woche All Inclusive im Vier-Sterne-Hotel am Meer zahle man aktuell zwischen 3500 und 4500 Euro pro Familie und Woche. Aber auch zwei Wochen in weniger luxuriösen Drei-Sterne-Hotels in zweiter Reihe und mit Halbpension übersteigen für eine vierköpfige Familie schnell die 10.000-Euro-Grenze. „Gerade in Ferienzeiten sind die Preise stark angezogen“, so die Reisefachfrau. Und selbst einstige Schnäppchen-Länder wie Bulgarien oder Tunesien liegen mittlerweile preislich auf hohem Niveau.

Günstig verreisen? Drei Tipps vom Profi Die Reiselust ist groß, der Geldbeutel weniger? Monika Gindele von Gindele Reisen in Friedrichshafen hat drei Tipps parat:

1. Früh buchen: „Teilweise ist das bis zu 360 Tage vorher möglich“, erklärt sie. Besonders wer auf Schulferien angewiesen ist, fährt deutlich besser damit, knapp ein Jahr im Voraus zu buchen. Preisersparnis: 500 bis 800 Euro pro Familie.

2. Flexibilität: Je flexibler man ist, desto bessere Preise kann man bekommen. Das gilt sowohl für die Urlaubs- und Flugzeiten als auch bei der Wahl des Abflughafens.

3. Zweite Reihe: „Hotels, die in zweiter Meerreihe sind, sind oft deutlich günstiger als die vorn. Und dabei läuft man auch nur 50 Meter zum Meer“, berichtet Gindele.

Die Gründe für die Preiserhöhungen bei Pauschalreisen liegen auf der Hand: Inflation und hohe Energiepreise machen auch vor den Ferienregionen nicht halt. Zudem gab es deutliche Lohnsteigerungen. So hat beispielsweise die spanische Regierung den gesetzlichen Mindestlohn Anfang des Jahres um acht Prozent erhöht (1.080 Euro brutto monatlich), was sich in der Hotellerie und Gastronomie deutlich niederschlägt. Auch die Mietwagenpreise sind rasant gestiegen.

Zwischen einer halben Stunde und eineinhalb Stunden dauert die Beratung im Reisebüro bei Monika Gindele. | Bild: Wienrich, Sabine

Teils drastische Preissprünge innerhalb kurzer Zeit

Doch manchmal stehen selbst Reiseprofis wie Monika Gindele und ihr Team rätselnd vor dem Computer, weil sie die Preisgestaltung der Anbieter und Fluggesellschaften nicht verstehen. „Da kostet die ausgesuchte Reise mittwochs dann 500 Euro mehr als noch montags, weil vermutlich eine hohe Nachfrage besteht, auch durch Online-Reisebüros. Da können auch wir nichts machen“, sagt Gindele. Für die Beratung verlangen sie erst ab dem dritten Besuch eine Pauschale von 29 Euro, ansonsten verdient das Reisebüro – wie ein Online-Büro übrigens auch – allein an den Provisionen der Veranstalter.

Für Gindele und ihr Team ist das aktuelle Jahr bislang eine großartige Belohnung für knapp drei Jahr Durchhalten während der Pandemie, wo Reisen nahezu unmöglich war und die Umsätze drastisch einbrachen. „Viele Reisebüros haben diese Zeit nicht überlebt, das war schon wirklich eine heftige Zeit“, sagt sie. Jetzt, so die Expertin, mache der Beruf endlich wieder richtig Spaß.