Professor Dr. Paul-Otto Schmidt-Michel ist am Freitag im Säntissaal des Landratsamts das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden. Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha bezeichnete in seiner Laudatio Schmidt-Michel als Macher und Menschenfreund mit einer starken humanistischen Grundhaltung. Er habe sich hartnäckig und unermüdlich eingesetzt, psychisch kranke Menschen in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen und sie nicht auf ihre Behinderung zu reduzieren.

Maßgeblich für Reform der Psychiatrie im Land eingesetzt

Von 1990 und 2015 setzte sich Schmidt-Michel maßgeblich für die Reform der Psychiatrie in Baden-Württemberg ein, habe aus „Verwahranstalten“ moderne Krankenhäuser zur Therapie gemacht. Bis zu seiner Pensionierung 2014 war er ärztlicher Direktor des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Weißenau. Daneben wirkte Schmidt-Michel maßgeblich in den Vereinen Arkade und Pauline 13 mit, um eine ambulante und selbstbestimmte Versorgung psychisch Kranker zu ermöglichen.

Engagement für psychisch Kranke in Rumänien in den 90er Jahren

Als Bürger von Meckenbeuren habe Schmidt-Michel auch immer über den Tellerrand geblickt, führte Manne Lucha aus. Mit dem Verein Beclean habe er sich bereits in den 90er Jahren für die unter schlimmsten Bedingungen untergebrachten psychisch Kranken in Rumänien engagiert, um deren Lebensbedingungen zu verbessern.

Schmidt-Michel will Opfern des Nationalsozialismus ihre Würde zurückgeben

Landrat Lothar Wölfle hob besonders Schmidt-Michels Anliegen hervor, den Opfern des Nationalsozialismus die Würde zurückzugeben. Sein Projekt „Gedenkbuch für die Opfer der NS-Euthanasie“, das in Zusammenarbeit mit dem Landkreis entsteht, hat sich zum Ziel gesetzt, den deportierten und ermordeten Menschen aus dem Bodenseekreis ein Gesicht zu geben. Auch stieß er das Mahnmal des grauen Busses vor dem ZfP Weißenau an, das an die Transporte der Patienten zur Zeit des Nationalsozialismus in das Vernichtungslager Grafeneck erinnert.

„Du haderst mit dieser Auszeichnung, denn auch die Bundesrepublik Deutschland hat schon vielen diesen Orden angeheftet, mit denen du nicht in einer Reihe stehen möchtest.“ Dieter Grupp, Geschäftsführer des ZfP Weißenau

Sei Paul-Otto Schmidt-Michel als Teil der 68er-Bewegung noch gegen einen repressiven Staat auf die Straße gegangen, so bekomme er heute den Bundesverdienstorden von einem grünen Minister verliehen, stellte Dieter Grupp, Geschäftsführer des ZfP, fest. Er sagte: „Du haderst mit dieser Auszeichnung, denn auch die Bundesrepublik Deutschland hat schon vielen diesen Orden angeheftet, mit denen du nicht in einer Reihe stehen möchtest.“ Paul-Otto Schmid-Michel bestätigte, es sei ihm nicht leichtgefallen, auch nicht, Lob anzunehmen für Dinge, die für ihn selbstverständlich seien. Er schloss: „Ich bedanke mich bei allen, es ist mir sehr zu Herzen gegangen.“