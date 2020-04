von SK

Etwa 300 Verstöße gegen die Corona-Verordnung wurden vom Polizeipräsidium Ravensburg in den Landkreisen Bodenseekreis, Sigmaringen und Ravensburg von Montag bis einschließlich Mittwoch verzeichnet. Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte bei Kontrollen im öffentlichen Raum besonders junge Menschen angetroffen, die in Gruppen unterwegs waren und sich somit das Kontaktverbot nicht einhielten.

Bußgelder in Höhe von 150 Euro

Die etwa 300 angezeigten Menschen haben mit einem Bußgeldbescheid in einer Höhe von bis zu 150 Euro zu rechnen.

Bei den Kontrollen seien der Polizei nicht nur Menschen im Freien aufgefallen, die gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben. Auch private Feiern mit teilweise einem Dutzend Teilnehmern habe die Polizei registriert.

So überprüften Einsatzkräfte beispielsweise am Dienstagabend gegen 23 Uhr eine Garage in Weingarten, aus der laute Musik zu hören war. Einige der Partygäste seien beim Erscheinen der Beamten geflohen. Die weiteren jungen Menschen zeigten nach Polizeiangaben wenig Verständnis für die Kontrolle und verhielten sich aggressiv. Die Partyteilnehmer wurden wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Gastgeberin einer Feier zeigt wenig Verständnis

Zu einer weiteren privaten Feier sei es, so die Polizei, am Mittwochabend im Garten eines Ravensburger Wohnhauses gekommen. Auch bei dieser Kontrolle zeigte die Gastgeberin kein Verständnis für die Kontrolle. Die Party wurde von den Beamten aufgelöst, die Beteiligten angezeigt.

Grillen und Feiern weiterhin verboten

Im Hinblick auf das Wochenende weist die Polizei darauf hin, dass grillen oder andere Feiern – sowohl im öffentlichen Raum als auch auf Privatgelände – verboten ist. Eine Ausnahme gilt dann, wenn es sich um Familienangehörige handelt, oder Menschen, die zusammen in einem Haushalt wohnen.

Vermehrte Kontrollen in den kommenden Tagen

Das Polizeipräsidium Ravensburg kontrolliert auch in den kommenden Tagen und vor allem am Wochenende die Einhaltung der Corona-Verordnung. Treffen die Beamten wiederholt Menschen, die gegen die Verordnung verstoßen, können diese mit wesentlich höheren Bußgeldern rechnen, heißt es seitens der Polizei.