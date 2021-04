Anfangs leuchtete Vorbeifahrenden der Hinweis auf die aktuell gültigen Corona-Regeln entgegen. Dieser war noch recht neutral gefasst und konnte als Ergänzung zur riesigen Leuchttafel an der Uferpromenade verstanden werden. Zum Jahreswechsel zeigte die zweizeilige Leuchtschrift des Häfler Parkleitsystems einen Wunsch zum guten Jahr. Nach „Frohe Ostern und bleiben Sie gesund“ – und mit einem „Bleiben Sie bitte gesund“ – wurden die Botschaften persönlicher und schließlich folgte mit dem aktuellen der bislang kreativste Schriftzug.

Jahreswechsel: Die Stadt Friedrichshafen wünscht über die Anzeigetafeln des Parkleitsystems ein Frohes Neues. | Bild: Lena Reiner

„Denken Sie positiv und bleiben sie negativ!“ So werden Autofahrer aus allen – seebedingt drei möglichen – Himmelsrichtungen im Moment begrüßt. Dem einen oder anderen Leser wird damit schon ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert worden sein. Wir haben im Rathaus nachgefragt, wer die Idee hatte, die Anzeigetafeln zur weit über Parkthemen hinaus gehenden Kommunikation zu nutzen.

Alle paar Wochen ein neuer Text

Pressesprecherin Monika Blank erläutert: „Seit einiger Zeit schlägt meine Abteilung dem

internen Systembetreuer immer wieder mal neue Texte vor.“ Die Frage, ob es dabei einen bestimmten Rhythmus gebe, in dem die Botschaften wechseln würden, verneint sie und erklärt: „Wir beginnen gerade damit, einen Rhythmus zu finden und wollen zu konkreten Feiertagen und Ereignissen und ansonsten in losem Wechsel den Text zu ändern.“ Dabei möchte die Kommunikationsabteilung der Stadtverwaltung flexibel bleiben, „sodass einfach alle paar Wochen mal etwas anderes dort steht“.

Der Blick auf die zwei Text-Zeilen kann sich im Vorbeifahren also lohnen – und wenn er nur dazu dient, ein kleines Schmunzeln auszulösen. Die Autorin dieses Texts jedenfalls hatte nach der Entdeckung der aktuellen Botschaft ein solches auf den Lippen und schließt sich dem Wunsch der Stadtverwaltung mit diesen Zeilen an: Denken Sie positiv und bleiben Sie negativ! Gerade in einer Zeit wie dieser, die ordentlich Geduld verlangt und Nerven kostet.