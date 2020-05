Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise haben auch Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei. Das berichtet Wolfgang Gerke, der das Revier in Friedrichshafen leitet. „Gerade das, was wir sonst aus der Partyszene kennen, Schlägereien und Betrunkene, gibt es im Moment so gut wie gar nicht mehr“, sagt der 47-jährige Polizist.

Mehr Ladendiebstähle in den vergangenen Wochen

Auch die Delikte im Bereich der Ladendiebstähle seien in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen, weil zahlreiche Geschäfte geschlossen waren. „Außerdem verzeichnen wir seit Corona weniger Verkehrsunfälle, weil auf den Straßen viel weniger los ist“, sagt Gerke.

Dennoch werde die Arbeit der Polizei in der Corona-Zeit nicht weniger – die Bereiche würden sich „nur verschieben“. Auffallend sei aus seiner Sicht etwa die Zunahme der Vorfälle im häuslichen Bereich, die mit Gewalt zusammenhängen.

„Wir zeigen verstärkt Präsenz“

Auch die Maßnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Verordnung des Landes, also die Überprüfung der Regeln und Vorschriften, gehöre nun vermehrt zu den täglichen Aufgaben der Polizisten. Hinzu sei die jüngst aufgehobene Allgemeinverfügung der Stadt Friedrichshafen gekommen, deren Einhaltung die Beamten täglich kontrollierten. „Und wir zeigen verstärkt Präsenz, um das Sicherheitsempfinden der Bürger zu stärken“, erklärt Gerke.

Durch Corona werde auch intern der Arbeitsalltag der Polizei verändert. So seien die Beamten beispielsweise in Kleingruppen aufgeteilt und räumlich getrennt worden. In diesen Gruppen seien die Polizisten auch draußen unterwegs.

„Sollte es zu einer Infizierung kommen, sind mit diesem Vorgehen möglichst wenige betroffen.“ Wolfgang Gerke zufolge klappt die neue Arbeitsweise gut. Er sagt: „Wir ziehen an einem Strang und warten ab, was kommt.“