Friedrichshafen vor 4 Stunden

Palma, Antalya, Rhodos – wohin Sie in den Sommerferien von Friedrichshafen aus fliegen können

Mit sinkenden Infektionszahlen kehrt bei vielen Menschen auch die Reiselust zurück. Vom Bodensee-Airport aus starten in den Sommerferien etliche Reiseflieger an viele schöne Ziele in Europa. Doch da die Pandemie noch nicht vorbei ist, gibt es einiges, an das Reisende denken müssen.