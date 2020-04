Rolls-Royce Power Systems erweitert sein Führungsgremium. Wie das Unternehmen mitteilt, zieht zum 1. Mai 2020 Otto Preiss als Chief Operating Officer in den Vorstand ein. Preiss war nach Angaben des Konzerns zuletzt als Group Senior Vice President in der Rolle als Chief Operating Officer Digital bei RRPS tätig. Zuvor leitete er den weltweiten Geschäftsbereich Motors & Generators von ABB. Sein Elektrotechnik-Studium an der Fachhochschule Nordwestschweiz ergänzte Preiss mit einem Informatik-Masterstudium an der University of Colorado. Er promovierte anschließend an der Technischen Hochschule in Lausanne, Schweiz.

„Mit der neu geschaffenen Position treiben wir die Transformation des Unternehmens noch fokussierter voran“, ist sich Axel Arendt, Aufsichtsratsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems, sicher. „Otto Preiss bringt dafür mit seinem Fachwissen in der Elektrotechnik und Informatik und mit seinen Erfahrungen als global agierende Führungskraft ideale Voraussetzungen mit.“

Für Preiss schaffte RRPS eine neue Position im Vorstand. Andreas Schell, Vorstandschef von RRPS freut sich laut Mitteilung auf die Zusammenarbeit mit Otto Preiss: „Ich freue mich sehr, dass wir für die weitere Umsetzung unserer Strategie und den herausfordernden Aufgaben, die derzeit vor uns liegen, mit Otto Preiss erfahrene Unterstützung erhalten.“