Mit strafrechtlichen Konsequenzen hat ein 20-Jähriger zu rechnen, der dem Polizeibericht zufolge am Mittwoch kurz nach Mitternacht zwei Rucksäcke aus einer Gaststätte in der Friedrichstraße gestohlen hat. In den Rucksäcken befanden sich laut Polizei mehrere Apple-Geräte im Wert von mehreren tausend Euro.

Ein Umstand, den der Tatverdächtige offenbar nicht bedacht hatte, brachte die Ermittler schnell auf die Spur des jungen Mannes: Die Geräte konnten von ihren Eigentümern geortet werden.

Beamte fanden einen großen Teil des Diebesguts bei dem 20-Jährigen auf, heißt es weiter. Zu Kopfhörern, die er offenbar auf einer Wiese entsorgen wollte, führte er die Beamten selbst hin. Der junge Mann gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.