Etwas mehr Normalität – das wünschen sich aktuell wohl viele Menschen in der Region. Um trotz aller Widrigkeiten auf die Veranstaltungssaison 2021 vorbereitet zu sein, plant und arbeitet das Organisationsteam des ZF-Firmenlaufes Friedrichshafen momentan an Konzeptanpassungen und Hygienemaßnahmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

So soll unter anderem eine Corona-Ampel Klarheit und Planbarkeit für den Lauf bieten. Das Leitsystem zeige je nach behördlicher Verordnung mit verschiedenen Farben das jeweilige Umsetzungsszenario an: Stehe die Ampel beispielsweise auf Grün, könne der Lauf ohne nennenswerte Einschränkungen mit Massenstarts und Rahmenprogramm stattfinden. Rot bedeute hingegen, dass der Lauf wie bereits im vergangenen Jahr nur virtuell stattfinden könne.

Fest steht laut den Veranstaltern aber: Egal, wie die Corona-Situation im Frühsommer aussehen wird, zumindest die virtuelle Version des ZF-Firmenlaufs, bei der jeder Teilnehmer für sich allein läuft und seine Leistung über eine App erfasst, soll definitiv am 1. Juli stattfinden. Läufer können sich ab jetzt dafür anmelden.

Onlineanmeldung ist ab sofort freigeschaltet

„Uns ist bewusst, dass die Pandemie weiterhin viele Unsicherheiten birgt und sich auch einige Menschen und Unternehmen momentan nicht vorstellen können, sich für eine Laufveranstaltung anzumelden“, wird Ralf Niedermeier von der zuständigen Eventagentur „n plus sport“ zitiert. „Nichtsdestotrotz müssen wir die Planungen aufrecht erhalten und uns so gut es geht auf die bevorstehende Saison vorbereiten. Sobald es die Lage wieder zulässt, sind wir startklar und können unsere Konzepte zum Einsatz bringen.“ In welcher Ausführung der ZF-Firmenlauf am 1. Juli stattfindet, soll je nach behördlicher Verordnung kurzfristig entschieden werden. Die Onlineanmeldung ist ab sofort freigeschaltet. Der offizielle Anmeldeschluss ist am Montag, 14. Juni.

Informationen zur Veranstaltung, Anmeldung und der Corona-Ampel gibt es auf der Internetseite www.firmenlauf-fn.de