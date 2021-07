Friedrichshafen vor 2 Stunden

Ohne Fest, aber nicht ohne den Seehas: Was am Wochenende trotz Absage des Seehasenfestes geplant ist

Das zweite Jahr in Folge wird an diesem Juli-Donnerstag kurz vor den Sommerferien nicht angetrommelt. So ganz auf den Seehas und das, was das Fest sonst mit sich bringt, sollen Häfler aber auch in diesem Jahr nicht verzichten müssen.