Friedrichshafen vor 52 Minuten

Oh Tannenbaum. So feiert Friedrichshafen das Weihnachtsfest

Der Tannenbaum ist geschmückt, die Gans steht bereit: In vielen Familien gibt es eigene Traditionen an Heiligabend. Hier verraten uns Häflerinnen und Häfler, wie sie in diesem Jahr das Fest der Liebe feiern, welche Besonderheiten es in ihrer Familie gibt – und was Weihnachten für sie ausmacht. Und welche Traditionen haben Sie?