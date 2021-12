Friedrichshafen vor 47 Minuten

Offenes Impfangebot in Ailingen: Noch bis 16.30 Uhr können Kurzentschlossene in die Rotach-Halle kommen

In Kooperation mit einem mobilen Impfteam aus Konstanz gibt es am heutigen Mittwoch, 22. Dezember ein offenes Impfangebot in der Rotach-Halle in Ailingen. Interessierte brauchen keinen Termin.