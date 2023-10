Während der jüngsten Mitgliederversammlung des FC Kluftern standen die Berichte der Abteilungen und eine neue, rollierende Besetzung des Vorstands im Mittelpunkt. Nach neun Jahren gab Robert Heske das Amt des Vorsitzenden ab. „Die Besetzung der Ehrenämter gestaltet sich zunehmend anspruchsvoller“, sagte Heske. So gebe es wachsende Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung und der Verwaltung. „Deshalb wollen wir die Posten von Vorsitzendem und Stellvertreter künftig im zweijährigen Wechsel mit Abteilungsleitern oder Stellvertretern besetzen.“ Beisitzer seien jeweils alle anderen Abteilungsleiter. Als Vorteil nannte Robert Heske mehr Transparenz und eine bessere Zusammenarbeit.

Hoher Anteil an Jugendlichen

Als neuer Vorsitzender wurde einstimmig Thomas Rauber, Abteilungsleiter Fußball und bislang Robert Heskes Stellvertreter, für ein Jahr gewählt. Rauber zur Seite steht Jürgen Sobel, Abteilungsleiter Tischtennis. Veränderungen gibt es auch in der Geschäftsstelle des FC Kluftern. Ende April trat Hauptkassiererin Irmgard Knoll zurück und Geschäftsführer Reinhard Näther kündigte zum Ende des Monats Juni. „Seit Juli ist die Geschäftsstelle durch Rebecca Rudolf wieder besetzt“, berichtete Heske. Als Hauptkassiererin stellte sich erneut Irmgard Knoll zur Wahl, Schriftführerin bleibt Andrea Postulka. Beide wurden einstimmig gewählt.

Erfreulich sei, dass die Kurve der Mitgliederzahlen wieder nach oben gehe, zeigte Robert Heske auf. Von insgesamt 1154 Mitgliedern am 1. Januar 2023 sind 586 und damit etwas mehr als 50 Prozent in der Abteilung Turnen. In den Abteilungen Fußball sind 343, im Trimmsport 80, im Handball 78, im Tischtennis 47, im Volleyball 14 und im Hauptverein sechs Mitglieder. Mit 452 Jugendlichen sind 39 Prozent des FC Kluftern jünger als 18 Jahre.

Zu den Höhepunkten der Abteilung Fußball gehörten im vergangenen Jahr das viertägige Jugend-Fußballcamp mit rund 60 Kindern und der neue Kunstrasenplatz. „Unser größtes Highlight war der Aufstieg der Ersten Mannschaft in die Bezirksliga“, berichtete stellvertretender Abteilungsleiter Bernd Schmollinger erfreut.

Turngala am 25. November

Jens Engelhardt, Abteilungsleiter Handball, informierte darüber, dass neue Tore für den Hartplatz bestellt seien. Bereits im dritten Jahr gebe es eine Spielgemeinschaft mit der TSG Ailingen. Über einen stetigen Aufwärtstrend bei der Jugend in der Abteilung Tischtennis berichtete Jürgen Sobel. Leider herrsche bei den Erwachsenen Personalmangel. 23 Übungsstunden pro Woche bietet die Turnabteilung des FC Kluftern. Maren Otten kündigte an, dass der Hartplatz saniert wird und am 25. November wieder eine Turngala stattfindet. Zusätzlich zu den Übungsstunden und Radtouren plane die Abteilung Trimmsport einen Kurs „Power Work-out“, um jüngere Mitglieder zu gewinnen, informierte Ekkehard Reich. Robert Heske, der die Leitung der Abteilung Volleyball übernommen hat, sagte, dass über eine Spielgemeinschaft mit Markdorf nachgedacht werde und dass die Abteilung auf der Suche nach einem neuen Trainer sei. Im kommenden Jahr werden die Abteilungen Handball, Tischtennis, Turnen und Trimmsport ihr 50-jähriges Bestehen feiern.

Klufterns Ortvorsteher Michael Nachbaur dankte dem FC Kluftern für die hervorragende Jugendarbeit. „452 Jugendliche sind eine super Zahl.“ Mit 1154 Mitgliedern im Gesamtverein seien etwa 30 Prozent der Klufterner Bürger im Verein aktiv. Nachbaur dankte Robert Heske für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere während der Corona-Pandemie. „Wir hatten immer Kontakt auf Augenhöhe und das biete ich auch Ihren Nachfolgern an“, sagte Nachbaur.