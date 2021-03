Ein Projekt lag dem Gestaltungsbeirat am Donnerstag zur Beurteilung vor. Der viergeschossige Bau soll ein Hotel mit 60 Betten plus Ferienwohnungen werden samt einer Pächterwohnung auf dem Dach.

Zum ersten Mal virtuell tagte am Donnerstag der Gestaltungsbeirat. Nur ein Projekt stand öffentlich zur Beurteilung an. Der Architekt Friedemann Roller stellte den ersten Entwurf der Pläne für ein Hotel auf dem Grundstück Meersburger Straße 19 in