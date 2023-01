Der Mann hatte die Angestellte des Supermarkts in der Allmandstraße in Friedrichshafen zunächst bei der Suche nach Kaffee um Hilfe gebeten, schreibt die Polizei in einem Pressetext. Dann soll der 44-Jährige die Frau angeschrien und beleidigt haben, laut Polizeiangaben, „weil er mit der Auswahl offensichtlich nicht zufrieden war“.

Friedrichshafen Mann rastet wegen Leberkäswecken aus Das könnte Sie auch interessieren

Als die Mitarbeiterin den Mann des Geschäfts verwies, soll der Betrunkene unvermittelt den Kopf der Frau gepackt und gegen ein Regal geschlagen haben. Andere Angestellte konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die ermittelt nun eigenen Angaben zufolge wegen Körperverletzung.

Wie die Beamten weiter mitteilen, wurde die Frau durch den Schlag nicht schwerer verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.