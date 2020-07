Rund 130 Hühner und zwei Gockel leben auf Nic Dilgers Hühnerhof, der Auslauf für bis zu 550 Hühner bietet. Hier können sie sich frei bewegen, scharren und ein Sandbad nehmen. Mit Hingabe kümmert sich der 17-Jährige um seine Tiere und fährt drei Mal täglich mit dem Rad – inzwischen hat er ein E-Bike – sieben Kilometer von Tettnang aus hin und zurück, um sie zu versorgen. „Morgens öffne ich die Ställe, füttere sie und fülle Wasser nach. Dann nehme ich die Eier raus“, berichtet er. Mittags schaue er, ob alles in Ordnung sei und am Abend bekommen die Hühner nochmals Futter und frisches Wasser. Außerdem wollen Stall, Legenester, Futterrinne und Wasserbehälter gesäubert werden.

Friedrichshafen 90 gerettete Hühner aus einem Legebetrieb bekommen am Bodensee ein neues Zuhause Das könnte Sie auch interessieren

Die weißen Hühner stammen aus dem Legebetrieb. Bei Nic Dilger dürfen sie sich frei bewegen und finden ihren Platz zwischen ihren Artgenossen auf dem Hühnerhof. | Bild: Claudia Wörner

„Mein Ziel ist, später beim Veterinäramt zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass es den Nutztieren in den Betrieben gut geht.“ Nic Dilger

Hilfe bekommt Nic von seiner Mutter Andrea Dilger, die ihn und seinen Hühnerhof voll und ganz unterstützt. In diesem Jahr hat Nic seine mittlere Reife bestanden und er hat auch schon einen Ausbildungsplatz: Er möchte Landwirt werden. „Mein Ziel ist, später beim Veterinäramt zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass es den Nutztieren in den Betrieben gut geht“, erzählt er von seinen Plänen. Kennengelernt hat er diese Arbeit, da er mit mehr als 50 Hühnern als professioneller Hühnerhalter gilt und ebenfalls vom Veterinäramt kontrolliert wird.

Nic Dilger beginnt im Herbst eine Ausbildung zum Landwirt und möchte später auf dem Veterinäramt arbeiten. Er möchte dafür sorgen, dass es den Nutztieren gut geht. | Bild: Claudia Wörner

Alle Hühner haben eiternde Abszesse und gebrochene Brustbeine

Wenn sich Nic vorstellt, wie es seinen geretteten Hühnern im Legebetrieb ergangen ist, wird er still. Täglich versorgt er zusammen mit seiner Mutter die eiternden Abszesse. „Alle Hühner haben gebrochene Brustbeine, da sie bei Stress immer wieder gegen Gitter oder Stäbe geflogen sind“, sagt er und streicht einem der geretteten Hühner auf seinem Arm vorsichtig über den verheilten Brustkorb. „Sie standen nur im Kot und mussten über andere tote Hühner drüber steigen, die einfach im Stall herumlagen.“ Sie legen zwar täglich ihr Ei, aber ihr Verhalten würde sich doch deutlich von dem der anderen Hühner unterscheiden. „Ein normales Huhn pickt nach einem, wenn es ein Ei gelegt hat.“ Die geretteten Hühner könne er während des Legens sogar hochheben. Sie hätten quasi aufgegeben.

Zehn der 25 geretteten Hühner haben Abszesse an den Krallen. Sie werden von Nic Dilger und seiner Mutter Andrea behandelt, damit sie ausheilen können. | Bild: Claudia Wörner

Die Liebe zum Federvieh entdeckte er früh

Mit Federvieh beschäftigt sich Nic Dilger schon, seit er sieben Jahre alt ist. „Erst hatte ich zwei Tauben, dann zwei Enten und dann hat mir mein Patenonkel zwei Hühner geschenkt“, erinnert er sich. Sie brüteten, er zog die Küken groß. In seinem Kinderzimmer hatte Nic einen Brutautomaten. Aber es waren natürlich auch viele Hähne dabei. „Ich habe sie weiterverkauft – und zwar an Stellen, wo sie gut behandelt werden.“ Inzwischen bekomme er Junghühner von einem Händler.

Friedrichshafen Wer hilft, 400 junge Legehennen vor dem Schlachter zu retten? Das könnte Sie auch interessieren

Der Fuchs holt sich immer mal wieder ein Huhn

Direkt am Waldrand gelegen ist der Fuchs nicht weit von Nic Dilgers Gelände und holt sich immer wieder mal ein Huhn. Auch Greifvögel kreisen regelmäßig über dem Hühnerhof. „Deshalb sind die Hühner nachts in einem Bereich, der mit einem Netz geschützt ist oder eben im Stall“, erklärt er. Hilfreich seien auch die beiden Esel, die ebenfalls auf dem Gelände zu Hause sind. Ihren Geruch würden die Füchse meiden.

Mit Federvieh beschäftigt sich Nic Dilger bereits seit er sieben Jahre alt ist. Dreimal täglich schaut er nach seinen Tieren und versorgt sie. | Bild: Claudia Wörner

Freilandhaltung ist wichtiger als Bio

Gefüttert werden Nics Hühner mit gentechnikfreiem Futter. Das Bio-Siegel haben seine Eier nicht. „Früher dachte ich immer, dass Bio-Eier die besten sind, aber viel wichtiger ist, dass es welche aus Freilandhaltung sind“, weiß der 17-Jährige. Etwa 80 Eier findet er täglich in den Nestern, im Gras und an den unmöglichsten Orten, wie im Auffangkorb des Rasenmähers. „Ich habe immer Ostern, da ich jeden Tag Eier suchen muss“, sagt er lachend. Dann sortiert er sie nach Größe. Er hat sogar eine Eierpackstation und einen eigenen Freilandstempel. „Ich muss täglich eine Liste führen, wie viele Eier die Hühner gelegt haben. So weiß man schnell, ob welche krank sind.“

Für Nic Dilger ist jeden Tag Ostern: Die Eier seiner insgesamt 130 Hühner findet er an allen möglichen und unmöglichen Stellen auf dem Hühnerhof. | Bild: Claudia Wörner

Die Eier werden dem jungen Mann mit Handkuss abgenommen und innerhalb von Tettnang liefert er sie sogar kostenlos an die Haustür. Die Eier der 25 geretteten Hühner gibt Nic Dilger übrigens gegen eine Spende ab. Mit dem Geld bezahlt er aktuell die Tierarztkosten, der Rest soll regelmäßig an den Verein „Rettet das Huhn“ gehen.