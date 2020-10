Wenn Sander Frank über seine Erfahrung als Stammzellspender spricht, geht das nicht spurlos an ihm vorbei. Für ihn war es etwas Besonderes. „Es ist schwierig zu beschreiben. Nicht unnormal, aber neu“, fasst er es zusammen. Es habe in ihm mehr ausgelöst, als er gedacht hat. „Man baut eine Bindung zu dem Menschen auf, obwohl man ihn nicht kennt und macht sich viele und noch lange Gedanken über die Person“, sagt der 22-Jährige.

Die Vorgeschichte Nach dem Bescheid der DKMS, dass Sander Frank als Spender infrage kommt, wurde ihm von der Organisation ein Paket mit dem nötigen Material für den Hausarzt zugeschickt, um sein Blut abzunehmen. Das Paket und einen ausführlichen Gesundheitsfragebogen verschickte er anschließend wieder an die DKMS. „Es war etwas abstrus, sein eigenes Blut in den Briefkasten zu werfen“, beschreibt Frank diese Erfahrung. Nachdem die genetischen Merkmale abgeglichen wurden und er sicher als genetischer Zwilling passt, fand eine gründliche Voruntersuchung in einer Klinik statt. Zudem wurden das allgemeine körperliche Wohlbefinden, Fitness und Belastbarkeit untersucht. Sind alle Kriterien erfüllt, steht einer Spende nichts mehr im Wege.

Spende dauert nur drei Stunden

Die sogenannte periphere Stammzellspende Anfang Juli sei hingegen eine schnelle Sache gewesen. Sie habe nur circa drei Stunden gedauert und ist mit 80 Prozent der Fälle die gängigste Methode, bei der Stammzellen aus der Blutbahn entnommen werden. Normalerweise dauert eine Spende zwischen vier und acht Stunden. Bei Frank ging es schneller.

Nach der Spende habe er sich etwas schlapp gefühlt. Doch schon am dritten Tag hatte er keine körperlichen Beschwerden mehr. Seine Stammzellen werden nach der Entnahme wie bei einer Bluttransfusion transplantiert. Diese nisten sich dann in den Knochenhohlräumen des Erkrankten ein und es werden gesunde, neue Blutzellen gebildet.

„Ich wurde rundum sehr gut versorgt. Es war sehr angenehm und tat nicht weh“, berichtet Frank. | Bild: Julia Leiber

Medikament verursacht starke Kopfschmerzen

Wesentlich schmerzhafter waren hingegen die Tage vor der Blutentnahme. Damit sich die Anzahl der Stammzellen im Blut steigert und dem Spender danach über ein spezielles Verfahren entnommen werden können, wird diesem fünf Tage lang ein Medikament mit einem Wachstumsfaktor verabreicht. Dadurch kann es zu grippeähnlichen Symptomen kommen.

Bei dem 22-Jährigen hat das Medikament jedoch sehr stark angeschlagen. Starke Kopfschmerzen waren die Folge. „Es war kaum auszuhalten. Ich habe sehr gelitten“, erzählt er. Diese körperliche Reaktion sei aber äußerst unüblich, wie ihm die Ärzte im Krankenhaus versicherten. Zur Schmerzlinderung habe er keine gängigen Kopfschmerztabletten einnehmen dürfen, da es Einfluss auf die Bildung seiner Blutkörperchen gehabt hätte, sagt der gebürtige Laufenburger. Stattdessen habe er notgedrungen ein starkes Opiat einnehmen müssen.

Friedrichshafen Er ist die Stecknadel im Heuhaufen: Der 24-jährige Sander Frank wird Stammzellspender für einen Patienten mit Blutkrebs Das könnte Sie auch interessieren

Persönlicher Kontakt erst nach zwei Jahren

Inzwischen sind drei Monate vergangen. Was er schon weiß: Die an Leukämie erkrankte Person ist eine Frau aus Tschechien. Ob er ihr helfen konnte, weiß er noch nicht. Demnächst müsste er Bescheid bekommen. Nach drei Monaten wird der Gesundheitszustand von der DKMS erfragt und der Spender wird benachrichtigt. Bis er die noch ihm unbekannte Frau persönlich kennenlernen darf, müssen zwei Jahre vergehen. Bis dahin ist ein anonymer Kontakt per E-Mail oder Brief über die DKMS möglich. Das kann sich Frank sehr gut vorstellen. „Ich würde mich ziemlich freuen, die Lebensgeschichte der Frau zu erfahren. So eine Diagnose ist immer ein Schockmoment im Leben.“

Gründe für die zweijährige Anonymitätsfrist 1. Erneute Spende Falls der Patient eine erneute Spende benötigen sollte, steht der Spender ihm zwei Jahre zur Verfügung. Das kann der Fall sein, wenn nicht ausreichend Stammzellen in den Knochenmarkhöhlen des Patienten angewachsen sind oder Lymphozyten gebraucht werden. Diese sind wichtig bei der Infektabwehr. Da sich das Immunsystem des Patienten erst langsam ausbildet, können unterstützende Spenderlymphozyten bei der Genesung helfen. Würden sich Patient und Spender vor einer erneuten möglichen Spende treffen, wäre es für den Spender schwieriger, eine freie Entscheidung zu treffen, ohne emotionalen Druck. Auch für den Patienten könnte es eine emotionale Mehrbelastung darstellen, da er dem Spender nochmals abverlangen müsste, ihm uneigennützig zu helfen. 2. Lange Genesungszeit der Patienten Die Stammzelltransplantation ist ein Eingriff, der sowohl körperlich als auch psychisch belastend ist. Das Immunsystem ist danach noch sehr schwach und es kostet den Patienten seine ganze Kraft, den Alltag bewältigen zu können. Das Erlebte muss erst verarbeitet werden. Ein persönliches Kennenlernen mit dem Lebensretter ist ein emotionales Erlebnis, dem viele Betroffenen in dieser Zeit noch nicht gewachsen sind. 3. Spende soll uneigennützig sein Ein Mensch, der eine Stammzelle erhält, soll die Garantie bekommen, dass diese uneigennützig erfolgt und beispielsweise vonseiten des Spenders keine finanziellen Interessen verfolgt werden.

Die Spende ist kostenlos

Die Stammzellspende hat den Studenten der Politik, Verwaltung und internationale Beziehungen an der Zeppelin-Universität und der damit verbundene Aufwand nichts gekostet. Die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen. Er lobt die gute Betreuung durch die DKMS. „Es ist für alles gesorgt wie ein Rundum-Paket und es gibt eine 24-Stunden-Hotline für psychische oder körperliche Probleme“, betont er.

Auch wenn er starke Kopfschmerzen wegen des Medikaments hatte, stehe es in keinem Vergleich, welchen geringen Aufwand er hatte und was er damit bewirken konnte.

„Ich finde es großartig, dass die Schulmedizin solche Möglichkeiten bietet.“ Sander Frank

Um auf die Möglichkeit zur Stammzellspende aufmerksam zu machen, hat er auf dem sozialen Netzwerk Instagram von seiner Stammzellspende berichtet. Daraufhin hätten sich zu seiner Freude fünf Freunde bei der DKMS registrieren lassen.

Hochrhein Blutkrebs macht keine Corona-Pause: Jens (32) braucht einen Lebensretter Das könnte Sie auch interessieren

Viel Unwissenheit zum Ablauf der Spende

Allerdings sei ihm aufgefallen, dass eine Stammzellspende zwar kein Tabuthema in der Gesellschaft sei, aber mit viel Unsicherheit verbunden. „Vielen ist nicht klar, dass die Spende in 80 Prozent der Fälle über die Blutentnahme läuft und man sich nicht operieren muss“, sagt Frank.

Daher rät er jedem, der als Spender in Frage kommt, die Beratung der DKMS in Anspruch zu nehmen. „Es ist eine großartige Chance, jemandem zu helfen. Diese sollte jeder nutzen.“