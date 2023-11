Obstplantagen säumen das Wohngebiet mit vielen Einfamilien- und Reihenhäusern, die in den 1950er-Jahren gebaute Gartenvorstand Jettenhausen. Direkt im Anschluss will die Stadt nun weiterbauen. 209 Wohnungen weist das Konzept für das potenzielle Baugebiet „Langes Feld“ aus, mit dem die Verwaltung am Dienstagabend in den Bauausschuss ging. Keine „Häusle“ mehr, sondern Wohnungen in deutlich größeren Gebäuden mit zwei bis drei Geschossen. Die werden zwar dringend gebraucht werden, so der Tenor im Gemeinderat. Leicht fällt diese Entscheidung dennoch nicht.

Bauen im Außenbereich noch zeitgemäß?

Bauen draußen auf der grünen Wiese, noch dazu auf gutem Ackerboden? Für Simon Wolpold (Netzwerk) ist das nicht mehr zeitgemäß. Ziel der Stadt sei doch eigentlich die Innen- vor Außenentwicklung, also die Nachverdichtung statt Versieglung unverbauter Flächen. „Warum machen wir eine neue Schublade auf, wenn wir die anderen noch nicht abgearbeitet haben?“, fragte er mit Blick auf Baugebiete in der Stadt wie Reinachweg oder Jettenhauser Esch, die gerade entwickelt werden. Für Heinz Tautkus (SPD) ist fraglich, wie diese „kühne Planung“ mit der Flächenkreislaufwirtschaft vereinbar ist.

So sieht das städtebauliche Konzept für die Teilfläche „Langes Feld“ in Jettenhausen aus. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Aus Sicht des Rathauses ist das „Lange Feld“ mit knapp zehn Hektar die größte Fläche, auf der Wohnungsbau seit Jahren geplant ist. Laut neuem Regionalplan ist das sogenannte Vorranggebiet für Wohnungsbau sogar noch größer. „Wir müssen hier doch nicht wegen des Regionalplans 16 Hektar Wohnbau entwickeln“, sagte Ulrich Heliosch (Grüne). Die Zukunft könne nicht sein, im Außenbereich weiter so zu bauen wie bisher. Dass dieses Projekt „natürlich problematisch“ sei, räumte auch Martin Eble (CDU) ein. Andererseits habe sich der Rat für eine moderate Außenentwicklung entschieden.

Stadt hat Teilflächen schon gekauft

Allerdings kommen die Baupläne jetzt nicht von ungefähr auf den Ratstisch. Das „Lange Feld“ ist seit vielen Jahren für den Wohnbau reserviert. Aus diesem Grund hat die Stadt Flächen gekauft oder mit den Eigentümern Optionsverträge abgeschlossen. Für die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche laufe diese Option auf den Erwerb Ende 2026 ab. Bis dahin müsse der Bebauungsplan stehen, um den Kaufvertrag abzuschließen, erläuterte Simon Bühler vom Liegenschaftsamt. „Wir haben zeitlich Druck.“

Ob der Gemeinderat diesem Fahrplan folgt, wird sich in der Sitzung am 20. November weisen. Auf Wunsch der SPD wurde im Bauausschuss noch nicht darüber abgestimmt.