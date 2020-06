Nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit eröffnete das Weingut Hornstein in Nonnenhorn seine neue Vinothek. Hinzu kommen 14 großzügige Hotelzimmer im Gästehaus unter dem gleichen Dach. Das neue Haus ergänzt die traditionelle Gutsschenke mit Rädlewirtschaft und schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Moderne.

Mit vielen eigenen Ideen gestaltet, lädt die Vinothek die Besucher zum Verkosten der Weine vom Weingut Hornstein ein. 21 verschiedene Rebsorten, davon 70 Prozent weiß und 30 Prozent rot, wachsen in den 14 Hektar großen Weinbergen. „Mit der Vinothek haben wir jetzt den richtigen Rahmen, um sich ein Bild von unserem Sortiment machen zu können“, erklärt der diplomierte Winzer Josef Hornstein in dem lichtdurchfluteten Raum. Dazu gehört neben einer Speiseempfehlung die ausführliche Beschreibung des jeweiligen Weins. Von seinem Vater Peter Hornstein stammt die Idee, die Weine in einem speziell entwickelten, freischwebenden Regalsystem aus Edelstahl zu präsentieren. Ein echter Hingucker! Die beweglichen Regale sind verschiedenen Flaschenarten nachempfunden und hier kommen Weißwein, Rotwein, Rosé und Secco bestens zur Geltung. Auch die Hornstein-Edelbrände aus Obst aus eigenem Anbau finden ihren Platz.

Ein weiteres Highlight ist die Theke mit einem vier Meter langen, frei tragenden Stehtisch. „Verkleidet wurde er mit Barriqueholz, also mit Holz, das wir bereits in der Weinproduktion verwendet haben“, macht Josef Hornstein auf die Details aufmerksam. Direkt darüber hängt die Spindel einer Weinpresse aus dem 16. Jahrhundert. Als stilvolle Lampe aufgearbeitet, schlägt sie eine Brücke zwischen Historie und dem modernen Heute. Die Verbindung zwischen Alt und Neu setzt sich im anschließenden Raum fort, den die Familie Hornstein liebevoll als Wohnzimmer bezeichnet. Hier finden bis zu 16 Personen bei einer Weinprobe am massiven Nussbaumtisch Platz, und die gemütlichen Sofas und Sessel laden zum Entspannen am Kaminfeuer ein.

Weinproben sind in der Vinothek jederzeit für Gruppen ab acht Personen möglich, außerdem im kleinen Rahmen innerhalb der Öffnungszeiten. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr veranstaltet das Weingut Hornstein eine Weinprobe, für die man sich auch zu zweit anmelden kann. „Dazu gehört eine Führung durch unsere Weinkeller“, sagt Josef Hornstein.

Das Thema Wein zieht sich auch durch den neuen Hotelbereich, der Mitte Juni eröffnet wird. Die Namen von Rebsorten ersetzen die Zimmernummern, Türen sind mit Barriqueholz verziert und natürlich haben auch die geschmackvollen Bilder an den Wänden einen Bezug zum Weinbau. „Dabei geht es uns nicht um Schnick-Schnack, sondern um sinn- und geschmackvolle Details“, sagt Josef Hornstein. Elegant und gleichzeitig gemütlich und warm soll das Interieur sein.

Kontakt