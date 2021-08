Die Belastungen für Handel und Gastronomie sind in der Corona-Krise enorm. Dennoch werden auch in der Pandemie neue Geschäfte eröffnet. In Friedrichshafen starten Unternehmer mit ihren Ideen und erzählen, warum es eigentlich keinen falschen Zeitpunkt gibt.

Seit etwa zwei Wochen hat das Karls am See inzwischen geöffnet. Sechs Monate lang haben sie die Räume umgebaut, am 3. August haben Simon Mitrenga und Olivia Bucher in ihrem neuen Geschäft zum ersten Mal Gäste empfangen. Mit der Resonanz sind