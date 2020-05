Großveranstaltungen wird es bis Ende August nicht geben. Ein regulärer Start der 29. Eurobike, die bislang von 2. bis 5. September im Messe-Kalender stand, ist bei entsprechenden Vorbereitungs- und Aufbauvorläufen „praktisch unmöglich“, teilte die Messe am Montag mit. Aus diesem Grund sei entschieden worden, die Eurobike 2020 nicht im geplanten Zeitfenster und in üblicher Form zu veranstalten. Stattdessen bieten die Organisatoren rund zweieinhalb Monate später – vom 24. bis 26. November – ein „einmaliges Special der Eurobike„ an, heißt es weiter. „Als reines B2B-Konzept bietet dieses Format eine ideale Plattform für eine Arbeitsmesse mit intensivem und fachlichem Austausch.“

„Wir schaffen damit eine wohl erste und einzigartige Möglichkeit, dass die Bike-Branche in einem herausfordernden Jahr international zusammenkommt, Händler-Kontakte pflegt und neue Impulse setzt.“ Klaus Wellmann , Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen

Vorlauf zur Umsetzung künftiger Auflagen

Der deutlich spätere neue Messetermin mit einer Laufzeit von drei Tagen unter der Woche und ohne Publikumstag schaffe genügend Vorlauf zur Umsetzung künftiger Auflagen für Veranstaltungen, teilt die Messe mit. Er berücksichtige unter den gegebenen Umständen bestmöglich die Interessen von Industrie, Handel und Medien.

Eurobike-Bereichsleiter Stefan Reisinger erklärt: „Zulieferer, Brands und Händler starteten unter schwierigsten Umständen in die Fahrradsaison 2020, die hoffentlich im weiteren Verlauf Nachholeffekte erzielen kann. Sicher ist jedoch, dass sich alle Branchenakteure auf einen im Vergleich zu den Vorjahren verschobenen Saisonverlauf einstellen müssen.“ Der entsprechend späte Eurobike-Termin biete der Fahrradbranche die Chance, zum Saisonabschluss 2020 die Weichen für die kommende Verkaufs- und Produktsaison zu stellen.

Kein Publikumstag, keine Party keine Test- und Demo-Bereiche

Das Konzept der diesjährigen Arbeitsmesse Eurobike im November verzichte bewusst auf bewährte Bausteine, wie den Publikumstag, die Eurobike Party, Test- und Demo-Areas sowie einzelne Inhalte im Rahmenprogramm. „Wir alle werden uns auch absehbar im November auf Abstandsgebote einstellen müssen“, wird Eurobike-Projektleiter Dirk Heidrich in dem Pressetext zitiert. Durch die verkürzte Laufzeit und die Konzentrationsmaßnahmen werde den Ausstellern ein Kostenvorteil in Form von reduzierten Standpreisen weitergegeben.

Digital-Konferenz am ursprünglichen Messetermin

Gänzlich ungenutzt soll der ursprüngliche Eurobike-Termin Anfang September nicht bleiben. Am 1. September ist eine Digital-Konferenz für internationale Branchenakteure geplant. Eine weitere Ausbaustufe der Digitalisierung erarbeiten die Organisatoren auch für die Formate Eurobike Award, Eurobike Travel Talk und Start Up Day, heißt es weiter.