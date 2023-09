Dirk Büdingers oberstes Ziel ist, dass die Kinder mit Freude zur Schule gehen. Sie sollen Schule als etwas Schönes empfinden und nicht als Belastung. „Meine Aufgabe sehe ich darin, den Rahmen zu schaffen, damit dieses Ziel realisiert werden kann“, sagt der neue Leiter der Klufterner Grundschule. Selbst Vater von vier Kindern zwischen 15 und 27 Jahren, hat er die Auswirkungen der gesellschaftlichen Entwicklungen nicht nur als Lehrer erlebt. „Meine ersten drei Kinder hatten eine ruhige Grundschulzeit. Bei meiner jüngsten Tochter gab es durch die zunehmende Individualisierung schon mehr Druck und Unruhe im Klassenzimmer“, erinnert er sich.

Entscheidung für Lehrerberuf durch Zivildienst

Erst relativ spät ist die Entscheidung für das Lehramt bei Büdinger gefallen. Nach der mittleren Reife machte er bei Dornier in Immenstaad zunächst eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker und wollte nach der Fachhochschulreife am Berufskolleg zunächst Elektrotechnik studieren. Während seines Zivildiensts beim Fußballverein Ravensburg gehörte die Organisation von Fußball-AGs an Grundschulen zu seinen Aufgaben. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich für das Lehramtsstudium entschieden habe“, erinnert sich Büdinger. Diese Entscheidung habe er nie bereut.

Künftig gehört die Stundenplanung zu den Aufgaben von Schulleiter Dirk Büdinger. Für dieses Schuljahr hat die kommissarische Schulleiterin Britta Lutz den Plan gemacht. | Bild: Claudia Wörner

Nach Familienzeit Freiraum für neue Aufgabe

Erste Erfahrungen in Sachen Schulleitung hat der 52-jährige Pädagoge bereits eineinhalb Jahre nach seinem Referendariat an der Grund- und Hauptschule in Fronhofen gesammelt. „Die kommissarische Leitung war eine schöne Aufgabe, aber als unser drittes Kind kam, konnte ich mir nicht mehr vorstellen, Familie und Schulleitung gut unter einen Hut zu bekommen“, blickt Büdinger zurück.

Inzwischen sind die drei Kinder aus dem Haus und es ergeben sich immer mehr Freiräume. „Ich fragte mich, ob ich bis zur Pensionierung so weitermachen möchte oder ob ich mir nochmals eine andere Aufgabe suche.“ Er sei motiviert für Neues und habe sich ganz gezielt auf die Schulleiterstelle in Kluftern beworben. Er habe schon selbst einige Menschen in leitenden Funktionen erlebt. „Nun werde ich versuchen, meinen eigenen Stil zu entwickeln“, sagt Dirk Büdinger.

Zur Person Dirk Büdinger ist verheiratet, hat vier Kinder und einen Enkel. Er lebt mit seiner Familie im Horgenzeller Teilort Ringgenweiler. Nach seinem Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule Weingarten war er fünf Jahre an der Grund- und Hauptschule Fronhofen sowie jeweils neun Jahre an der Kuppelnauschule in Ravensburg und an der Ludwig-Dürr-Schule in Friedrichshafen tätig. Er unterrichtet die Fächer Mathematik, Technik und Sport. Zu seinen Hobbys gehören Spaziergänge mit seiner Frau, werkeln in Haus und Garten und die Großfamilie zu leben und zu pflegen. Außerdem ist er Torwarttrainer in Horgenzell.

19 statt der regulären 28 Stunden wird der Schulleiter weiterhin unterrichten. Vorgesehen sind die Fächer Mathematik und Sport in den Klassen drei und vier. Zuletzt unterrichtete er in erster Linie Technik in den zehnten Klassen der Ludwig-Dürr-Schule. „Vielleicht liegt es daran, dass ich seit zwei Wochen selbst Opa bin. Aber ich freue mich sehr darauf, in lachende Kinderaugen zu blicken“, erzählt er.

Neben Unterricht und Leitungsaufgaben liegt dem Schulleiter auch die Ganztagsbetreuung am Herzen. In zwei Wochen werden die umgestalteten Räume im Untergeschoss fertig sein und Dirk Büdinger plant, in der Anfangszeit bei der Betreuung dabei zu sein. „Sie ersetzt ein Stück Familienzeit und soll für die Kinder deshalb angenehm und wertvoll sein.“ Es ihm wichtig, einen klaren Rahmen mit schönen Angeboten zu schaffen.

Nach den Sommerferien kehrt wieder Leben in die Grundschule Kluftern ein: Der neue Schulleiter Dirk Büdinger möchte sie zu einer Wohlfühlschule machen. Archivbild | Bild: Claudia Wörner

„Team fühlt sich schon jetzt wie große Familie an“

Bereits vor Beginn der Sommerferien hat Dirk Büdinger Kontakt zum Lehrerkollegium aufgenommen. „Es herrscht ein sehr wertschätzender, schöner Umgang und ich freue mich darauf, mit so einem Team zu arbeiten.“ Es sei ein gutes Gefühl, Britta Lutz an seiner Seite zu haben, die die Grundschule im vergangenen Schuljahr kommissarisch geleitet hat. Zusammen mit Sekretärin, Hausmeistern, Betreuungsteam und Reinigungskraft fühle sich das Team jetzt schon an wie eine große Familie.

„Dialog, Austausch und Wertschätzung sind mir sehr wichtig“, betont der neue Rektor. Der Umgang auf Augenhöhe soll sich aufs Kollegium übertragen und entsprechend ins Klassenzimmer transportiert werden. Einen regen Auszeit, nicht nur in Krisensituationen, wünscht er sich auch mit den Eltern. „Ich wünsche mir eine Wohlfühlschule und es ist mein Ehrgeiz, das in die Umsetzung zu bringen.“ An diesem Anspruch will sich der neue Schulleiter künftig messen lassen.