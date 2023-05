Noch bis voraussichtlich Anfang Juli wird die Friedrichstraße im Abschnitt zwischen der Kreuzung Olgastraße beim Graf-Zeppelin-Haus und Karlstraße umgestaltet. Der Mini-Kreisel beim Graf-Zeppelin-Haus ist inzwischen fertig markiert, heißt es in einem Pressetext der Stadtverwaltung. Und weiter: „Jetzt haben die neuen Lichtmasten an den Fußgängerüberwegen auch energiesparende LED-Leuchten bekommen, die für mehr Sicherheit beim Queren besonders hell leuchten.

An den Zebrastreifen wurde die Beleuchtung installiert. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Kommende Woche werden erste Podeste aufgebaut

Außerdem seien zuletzt weitere Gehwegbereiche überall dort in der Höhe angeglichen worden, wo Podeste hinkommen. So sei der Übergang vom Gehweg zum Podest barrierefrei und sicher, teilt die Stadt weiter mit. Die Podeste seien bereits angefertigt worden. Sie sollen der Erweiterung des nördlichen Gehwegs dienen und die Aufenthaltsqualität verbessern. Die ersten Podeste werden den Angaben aus dem Rathaus zufolge voraussichtlich ab Montag, 15. Mai geliefert und aufgebaut.

Friedrichshafen Besonders erhaltenswerte Bausubstanz? Wir zeigen neun Beispiele Das könnte Sie auch interessieren

Die zukünftige Nutzung der insgesamt neun Podeste, zum Beispiel für Bewirtung oder Pflanzen, sei mit den jeweiligen Geschäftsinhabern abgestimmt. „Sobald alle Podeste stehen, folgen die restlichen Markierungsarbeiten und zum Schluss dann die Farbbeläge, etwa im Bereich vor dem Stadtbahnhof und zwischen den neuen Podesten.“

Innenstadt und Parkhäuser trotz Umleitung erreichbar

Bis zum Abschluss der Arbeiten dürfen nur Busse und Berechtigte die Friedrichstraße nutzen. Berechtigt sind beispielsweise Anwohner mit Berechtigungsausweis, Busse und Lieferverkehr. Für alle anderen gelten weiterhin die beschilderten Umleitungen. An den Zufahrten zum Baustellenbereich werden Sicherungsposten die Berechtigung der Stadtverwaltung zufolge weiterhin regelmäßig kontrollieren.

Das Parkhaus am See könne aus Richtung Lindau kommend über die Eckenerstraße und östliche Friedrichstraße angefahren werden. Das Graf-Zeppelin-Haus sei ohne Umleitungen von Westen her anfahrbar. An dem neuen Mini-Kreisel beim Graf-Zeppelin-Haus seien kurzzeitig und stundenweise Sperrungen möglich.