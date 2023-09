„Sie sind branchen- und führungserfahren und haben die Zukunft fest im Blick!“ – so beginnt die Stellenanzeige, in der die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen (SWG) online nach einem neuen Geschäftsführer sucht. Attribute, die auf den bisherigen Chef, Jürgen Schipek, wohl eigentlich gut zugetroffen haben.

Im März 2021 wechselte er vom Technischer Leiter bei der Freiburger Stadtbau in den Chefsessel der Häfler Wohnungsbaugesellschaft und löste den langjährigen Geschäftsführer Paul Stampfer ab. Knapp zwei Jahre später, Ende 2023, verlässt er die Zeppelinstadt wieder. Was ist passiert?

„Es geschah auf eigenen Wunsch, aus persönlichen Gründen und in bestem Einvernehmen mit dem Beirat“, erklärt Schipek am Rande eines Pressegespräch vergangene Woche, in dem das neue Mietenmodell der SWG vorgestellt wurde. Auch wenn Schipek auf diese persönlichen Gründe nicht genauer eingehen will, stellt er fest: „Es hat nichts mit dieser Stadt oder der SWG zu tun! Ich habe in den vergangenen zwei Jahren gemerkt, dass ich hier zuhause bin.“

Schipek zog mit zwölf Jahren mit seiner alleinerziehenden Mutter nach Friedrichshafen, machte den Realschul-Abschluss an der Graf-Soden-Schule, lernte später Betonbauer bei Züblin. In einem Interview zu seinem Start sagte er dem SÜDKURIER: „Es fühlt sich ein bisschen so an, als sei ich nach Hause gekommen!“ Der soziale Wohnungsbau, er liegt Schipek am Herzen. Wohl auch, weil er als Kind selbst in einer Sozialwohnung gelebt hat und weiß, wie elementar wichtig öffentlich geförderter Wohnraum für viele Menschen ist.

Schipek zieht jetzt zurück auf die Schwäbische Alb, wo er zuvor bereits viele Jahre gelebt hat. Dort wird er ab Januar Geschäftsführer der Heidenheimer Kreisbaugenossenschaft. Anders als in Friedrichshafen gibt es in der Region keine Wohnungsnot, sondern eher Wohnungsleerstand. „Ich werde mich also mit völlig anderen Themen befassen“, so Schipek.

Aus SWG-Kreisen ist zu hören, dass Schipek als Chef sehr geschätzt wurde. Ein Macher, der zwar – anders als sein Vorgänger – keine großen Wohnungsbauprojekte umsetzen konnte, dafür aber den Bestand in den Blick genommen hat – insbesondere im Hinblick auf Energiesparthemen. So hat er zum Beispiel ein Photovoltaik-Modellprojekt gestartet, bei dem SWG-Mieter die Möglichkeit haben, eine Balkonkraftanlage zu mieten.