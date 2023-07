An der Außenwand am Bürgerhaus Kluftern wurde ein zusätzlicher Defibrillator angebracht, der jetzt 24 Stunden am Tag genutzt werden kann, wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt. „Durch den zusätzlichen Defibrillator an der Außenwand des Bürgerhauses können wir unseren Bürgern noch mehr Sicherheit bieten, und zwar 24 Stunden am Tag. Denn bei einem Herzstillstand kommt es auf jede Sekunde an“, so Ortsvorsteher Michael Nachbaur. Der neue Defibrillator am Bürgerhaus ergänzt die bereits vorhandenen Geräte am Rathaus in Kluftern und am Kindergarten in Efrizweiler.

Die Handhabung der lebensrettenden Geräte ist einfach und es braucht nur wenige Schritte. Die Benutzung der Geräte wird durch eindeutige Symbole erklärt. Außerdem wird die Erste Hilfe im Notfall durch eine Sprachförderung für Laien aufgezeigt. Die Geräte können somit nicht falsch bedient werden. Bei lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen kann man mit einem Defibrillator mittels Elektroschocks den normalen Herzrhythmus wiederherstellen. Die Energie, welche beim Schock abgegeben wird, wird ebenfalls vom Defibrillator bestimmt. Die Ersthelfer müssen nur auf die akustischen Anweisungen achten. Die schnelle Anwendung kann daher Leben retten.