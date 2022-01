Friedrichshafen vor 9 Stunden

Neue Umfrage zu E-Scootern: Bürger können ihre Meinung einbringen

Mehr als 200 E-Scooter stehen seit August in Friedrichshafen zur Anmietung bereit. Die verlängerte Testphase für die Roller endet am 31. Januar. Wie die Stadt in einem Pressetext informiert, können Bürger nun erneut online ihre Meinung einbringen.