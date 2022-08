Die Wartezeit auf das grüne Ampelsignal dauert nicht allzu lang und es geht zügig vorbei an der Baustelle in Kluftern. Seit 22. August ist in der Ortschaft die Markdorfer Straße auf Höhe der Stützmauer halbseitig gesperrt und der Verkehr wird über eine Ampel geregelt.

Aktuell wird die zuvor einsturzgefährdete Mauer auf einer Länge von rund 45 Metern neu gebaut. In einer Stärke von 30 Zentimetern und einer maximalen Höhe von rund 2,80 Metern werde die neue Stützmauer in Stahlbetonbauweise errichtet, hatte Ortsvorsteher Michael Nachbaur bereits im Dezember im Ortschaftsrat angekündigt. Rund zweieinhalb Jahre lang war die alte Mauer aus Sicherheitsgründen abgestützt worden. Mit den Bauarbeiten verbunden ist die Verbreiterung des bislang gesperrten Gehwegs. Auch die Bushaltestelle soll im Zuge der Sanierung barrierefrei umgebaut werden.

Ampelregelung an der Baustelle: Laut der Stadt Friedrichshafen und laut Anliegern halten sich die Beeinträchtigungen in Grenzen. | Bild: Claudia Wörner

Der Stadt seien durch die einseitige Straßensperrung keine nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrs bekannt. „Aus aktueller Sicht sollte die eingesetzte Ampelanlage zu einem guten Verkehrsfluss führen“, teilt sie auf Anfrage mit. Schräg gegenüber der Baustelle befindet sich Webers Backstube. „Wir merken nichts von den Bauarbeiten“, sagt Verkäuferin Andrea Csuk. Auch die Kunden und Gäste hätten sich bislang noch nicht beschwert.

Die Arbeiten zwischen der Bushaltestelle und dem Zebrastreifen dauern voraussichtlich bis 23. September. Die Baukosten für die Stützmauer und die Bushaltestelle liegen bei 192 000 Euro.