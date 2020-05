An der Häfler Uferpromenade freuen sich Gäste und Wirte gleichermaßen über die Lockerungen der Corona-Verordnung. Einigen Tage nach der Wiedereröffnung ziehen die Worte positive Bilanz: Die Einhaltung der Regeln klappt gut. Einzig die Abfrage von Kontaktdaten wirft bei Gästen oft Fragen auf – oder sorgt sogar für Unmut.

Petra Heimrat lächelt Richtung See und meint: „Nach 13 Wochen im Homeoffice, in denen ich das Haus eigentlich nur zum Einkaufen verlassen habe, genieße ich das jetzt richtig.“ Sie ist mit ihrem Mann Christoph für ein paar Tage an den