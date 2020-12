Neu sind im Parkhaus „Am Stadtbahnhof„ die Ein- und Ausfahrterminals. Noch sind diese laut einer Mitteilung des Stadtwerks am See nicht nutzbar. „Damit haben wir die Hardware der Zukunft schon im Haus. Als Nächstes statten wir die Parkhäuser ‚Altstadt‘ und ‚Am See‘ mit dem Technik-Update in Form einer Kennzeichen-Kamera aus. Erst wenn in allen innenstadtnahen Parkhäusern eine Kamera verbaut ist, nehmen wir sie in Betrieb“, sagt Norbert Schültke, Bereichsleiter Mobilität beim Stadtwerk am See.

„In Zukunft öffnet sozusagen das Kennzeichen die Schranke“, fügt Schültke hinzu. Schon jetzt können Besucher an den drei Kassenautomaten neben Bar- oder Kartenzahlung auch mit Kreditkarte bezahlen, heißt es im Pressetext weiter. Kassenautomat Nummer zwei am Franziskusplatz stehe zudem tiefer: Dadurch können ihn auch Rollstuhlfahrer ohne Probleme bedienen.

Anstelle der ursprünglich zwei alten Ladeboxen im zweiten Untergeschoss finden Besucher nun außerdem sechs neue Ladepunkte vor. „Aus Brandschutzgründen haben wir die Ladepunkte noch näher an das Ein- und Ausfahrtterminal verlegt“, erklärt der beim Stadtwerk für Ladeinfrastruktur zuständige Alexander Strobel die neue Positionierung. Die Erfahrungen vom Brand im Parkhaus „Am See“ seien hier maßgeblich gewesen.

Laden ist für Autofahrer von E-Fahrzeugen kostenlos

Die E-Ladepunkte laden pro Stunde – und je nach Fahrzeug – rund 60 Kilometer Reichweite auf. „In sämtlichen Stadtwerk-Parkhäusern sowohl in Friedrichshafen als auch in Überlingen tanken Parkende ihr E-Fahrzeug derzeit übrigens kostenlos auf“, fügt Strobel hinzu.