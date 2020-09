Es ist wieder passiert. Anfang der Woche standen beim Zeppelin-Museum einige Menschen an der Kasse, die einen alten Gutschein von 2012 gegen ein Ticket eintauschen wollten. Das seltsame: Den Gutschein hatten sie in der Innenstadt, in unmittelbarer Nähe des Museums gerade erst gekauft. „In den letzten Tagen passierte das immer wieder“, sagt Frauke Kreis vom Zeppelin-Museum.

Eine kuriose Betrugsmasche sei das: „Dass sich tatsächlich jemand so etwas ausdenkt und sich als Geschädigten ausgerechnet ein Museum aussucht, um Geld zu machen“, kann sie noch nicht so recht begreifen.

Echter Gutschein ist bunt und hat eine sechsstellige fortlaufende Nummer

Fakt ist: Der Gutschein ist nicht vom Museum und garantiert damit auch keinen Eintritt. „Unsere sehen mittlerweile ganz anders aus“, bestätigt Frauke Kreis. Die richtigen seien bunt und mit einer fortlaufenden sechsstelligen – und nicht wie auf den falschen Gutscheinen mit einer fünfstelligen – Nummer versehen. Noch seien sie überhaupt noch gültig. „Allein schon deshalb, und auch, weil die Gutscheine nicht von uns sind, können wir sie an der Kasse nicht umtauschen. Wir können nur davor warnen, sie zu kaufen.“

Wo Sie die echten Gutscheine bekommen Gültige Gutscheine gibt es zu den Öffnungszeiten des Museums – im Sommer täglich von 10 bis 18 Uhr und ab Oktober von 10 bis 17 Uhr – an der Kasse und im Shop zu kaufen. Beim Kauf des Gutscheins erfasst das Museum, an wen und zu welchem Zweck sie ausgegeben werden.

Geschädigt sei daher eigentlich nicht nur das Museum. „Es macht ja auch die Kunden traurig, wenn sich in der Innenstadt auf jemanden treffen, der scheinbar zu uns gehört, und sie dann nicht ins Museum können.“

Warnung in sozialen Netzwerken

Wer genau dort sein Unwesen treibt und versucht die Fake-Scheine – die aktuell für sechs Euro gehandelt werden – an den Mann zu bringen, weiß Frauke Kreis nicht. Auch ihre Kollegen seien ratlos, sagt die Sprecherin des Zeppelin-Museums.

„Wir überlegen schon, ob wir das Ganze zur Anzeige bringen sollen.“ Nun warnt das Museum in den sozialen Kanälen wie Facebook, Twitter oder Instagram vor den falschen Gutscheinen. „Vom Erwerb wird dringend abgeraten“, heißt es dort.