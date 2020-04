Das Klinikum Friedrichshafen passt, basierend auf den öffentlichen Verfügungen, die Besucherregelungen an, heißt es in einer Mitteilung. Ab sofort gelten mit Einwilligung der Stadt und trotz den nach wie vor geltenden Besuchsverboten folgende Regelungen: Werdende Väter dürfen die werdenden Mütter nach wie vor in den Kreißsaal (auch zum Kaiserschnitt) begleiten.

Junge Papas dürfen auf die Wochenstation

Sie dürfen nun anschließend auch Mama und Kind auf der Wochenstation besuchen. Omas, Opas, Onkel, Tanten und Geschwisterkinder müssen sich aber weiterhin gedulden und draußen bleiben.

Friedrichshafen Achter Corona-Patient stirbt im Bodenseekreis Das könnte Sie auch interessieren

Einzelne Besuche von schwerstkranken im Sterben liegenden Menschen sind weiterhin gestattet, jedoch nur bei Covid-19 negativen Patienten. Kranke Kinder und Notfall-Patienten können bei Bedarf von einer Person begleitet werden. Covid-19-positive Patienten dürfen nach Angaben des Klinikums weiterhin nicht besucht werden.

Mund-Nasen-Maskenschutzpflicht für Patienten

Patienten der Ambulanzen und Sprechstunden des Klinikums Friedrichshafen haben Zugang zu den Krankenhäusern und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Für Besucher und Patienten der Ambulanzen und Sprechstunden des Klinikums sowie der MVZs gilt seit Montag, 27. März, die Mund-Nasen-Maskenschutzpflicht.

Das Klinikum bittet alle Patienten und Besucher, eine eigene Maske mitzubringen und dafür zu sorgen, dass diese in einem hygienischen Zustand ist.

Darüber hinaus gilt der notwendige Abstand zwischen zwei Personen von mindestens 1,50 Meter.