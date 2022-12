Selber fliegen ist ein alter Menschheitstraum. Im Zeppelin Museum können Besucher dem nun etwas näher kommen. Zwei Kunstwerke nehmen sie per Virtual Reality mit in die Schwerelosigkeit. Timur Si-Qin lässt sie über eine virtuelle Landschaft im Sternenlicht schweben, während eine Stimme aus dem Nichts vom „New Peace“ erzählt. Marie Lienhard hat einen Heliumballon mit einer 360-Grad-Kamera von Friedrichshafen aus in die Stratosphäre steigen lassen. Dort platzt der Ballon und die Kamera stürzt auf die Erde. In einem hängenden Sessel sitzend ist diese Reise nachzuerleben.

Beide Werke gehören zu der neuen Ausstellung „Fetisch Zukunft“. Sie widmet sich dem Thema Utopie und konzentriert sich auf Vorstellungen, die mit dem technischen Fortschritt einhergehen. „Technologien galten immer wieder als Heilsbringer für eine Zukunft, in der alles besser und toller wird. Mit Technologiegläubigkeit können die Probleme der Gegenwart beiseite geschoben werden“, sagt Museumsdirektorin Claudia Emmert. So versprach das Luftschiff die friedliche Begegnung von Menschen auf verschiedenen Kontinenten, das Drohnentaxi das Ende des Staus und das Internet Freiheit und Demokratie. Interessant sei, dass sich die Wunschbilder über die Jahre in ihrem Kern wenig unterschieden. „Ähnliche Utopien, die sich wiederholen, wurden mit anderen Technologien verknüpft“, sagt Emmert.

Ina Neddermeyer erklärt Jürgen Bleibler die Installation von Timur Si-Qin. | Bild: Corinna Raupach

Die Ausstellung ordnet diese Vorstellungen fünf Kapiteln zu: Geschwindigkeit ist seit dem italienischen Futurismus und Faschismus ein Synonym für Fortschritt. Die Luftfahrt und insbesondere die Concorde stehen für das Versprechen, schneller von einem Ort zum anderen zu gelangen. Freiheit ist ein Menschheitsthema und in der Neuzeit stark mit individueller Mobilität verknüpft. Gleichzeitig stellt diese Dimension die Frage nach Privilegien: Ein Drohnentaxi stünde nur wenigen Personen zur Verfügung, die damit dem Stau entschweben könnten.

Alte Sehnsucht in den Dienst von Politik und Kommerz gestellt

Vor allem der Bereich Frieden zeigt, wie die alte Sehnsucht in den Dienst von Politik und Kommerz gestellt wurde. „Es ist ein wichtiges Marketingversprechen: Je mehr Menschen sich kennenlernen, desto mehr werden Kriege unterbleiben“, sagt Jürgen Bleibler, der die Zeppelin-Abteilung des Museums leitet. Graf Zeppelin hatte seine Luftschiffe für den Krieg vorgesehen. „Nachdem der Erste Weltkrieg ihre militärische Unbrauchbarkeit bewies, bekamen sie eine symbolpolitische Umdeutung als Friedensboten für den interkontinentalen Luftverkehr.“ Der Beginn der Raumfahrt stand im Zeichen des Kalten Kriegs, der Weltraum wurde zum militarisierten Machtraum. Mit dem Tauwetter zwischen den Großmächten entstand die Vorstellung einer gemeinsamen Erforschung des Alls.

Auch die Unsterblichkeit gehört zu den wiederkehrenden menschlichen Wunschvorstellungen. Der russische Kosmismus etwa vertrat die Ansicht, dass wahre Gleichberechtigung nur unter Unsterblichen existiere. „Wenn man sich das vorstellt, gibt es ein Platzproblem. Deshalb brauchen wir das Weltall“, erläutert Kuratorin Ina Neddermeyer die Thesen, die ein Film von Anton Vidokle vorstellt. Zum gegenteiligen Ergebnis kommt die Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg und stellt eine Zukunft auf dem Mars ohne Menschen vor.

Jürgen Bleibler mit einem Modell eines Drohnentaxis. | Bild: Corinna Raupach

Nachhaltigkeit schließlich ist eine derzeit sehr aktuelle Utopie – und auch die kommt Marketingexperten entgegen. Das Moonvillage der Europäischen Weltraumagentur wird beworben als nachhaltiger Raum für friedliches Zusammenleben, dessen Forschungsergebnisse das Leben auf der Erde verbessern. Luftschiffe sind gegenüber Flugzeugen im Vorteil, weil sie Energie nur für den Vortrieb brauchen. Allerdings blieb der Cargolifter eine Utopie und auch die in Stuttgart entwickelte Lotte, ein Luftschiff mit Solarantrieb, hatte nur wenige Einsätze.

Wer sich nach der Ausstellung fragt, was im eigenen Leben an Veränderungen ansteht, kann einen Brief an sein zukünftiges Ich schreiben. „Wir bewahren die Briefe auf und schicken sie in fünf Jahren ab“, verspricht Neddermeyer.