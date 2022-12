von sk

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich laut Polizeibericht am Sonntag kurz nach 23 Uhr auf der B 31, Abfahrt Ost, ereignet. Vier Menschen seien verletzt worden.

Wegen Nebels Orientierung verloren

Eine 19-jährige Hyundai-Fahrerin war mit zwei Begleiterinnen im Alter von jeweils 22 Jahren in Richtung Lindau unterwegs. An der Anschlussstelle Friedrichshafen-Ost verließ die Fahrerin die B 31 und wollte nach rechts in die Lindauer Straße abbiegen.

Wegen starken Nebels verlor die Frau laut Polizeibericht die Orientierung, schätzte den Fahrbahnverlauf falsch ein und beachtete am Ende der Ausfahrt die Vorfahrt nicht. Sie fuhr ungebremst in den Einmündungsbereich zur L 328 a ein, lenkte ihr Fahrzeug beim Erkennen der Gefahrensituation stark nach rechts in Richtung Lindauer Straße und geriet in den Gegenverkehr.

Vier Menschen erleiden schwere Verletzungen

Dort kollidierte sie mit dem Hyundai frontal mit dem Fiat Punto eines 28-Jährigen. Alle vier Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Polizei schätzt Schaden auf 8000 Euro

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Laut Polizei entstand rund 8000 Euro Sachschaden. Neben Polizei und Krankenwagen waren auch die Feuerwehr Friedrichshafen und die Straßenmeisterei Tettnang im Einsatz.