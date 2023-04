Bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Kluftern ging Zunftmeister Andreas Lamm auf die schwierige Situation zur Zunftstube ein. dies berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Die Räume im Keller der Grundschule seien inzwischen geräumt, das Equipment und die Utensilien sind an verschiedenen Stellen untergebracht, wie die Narren mitteilen. Fast 40 Jahre lang waren diese Räume Treff- und Versammlungspunkt, nun werden sie von der Grundschule für die Ganztagsbetreuung benötigt. Die Narren stehen ohne Vereinsunterkunft da. Wie, wo und ob es weiter geht, werde sich zeigen, so Lamm. Die nächste Fasnet müsse ohne Zunftstube geplant werden.

Danach ließ Andreas Lamm die vergangene Fasnet nochmals Revue passieren. Nach zweijährigem Ausfall sei diese sehr gelungen und heiter gewesen. „Auch dem Publikum und den Zuschauern war anzumerken, dass sie wieder gerne zur Fasnet gegangen sind“, so wird Lamm in der Pressemitteilung zitiert. Schriftführer Pius Schlegel führte aus, wie sich die Corona-Pandemie auf den Verein ausgewirkt hat. Sehr erfreulich ist, dass es im Jahr 2023 schon sehr viele Neuanmeldungen gibt. Kassierer Horst Brielmayer berichtete über die Finanzsituation und vermeldete ein positives Ergebnis.

Bei den Wahlen wurden Vizezunftmeisterin Susi Kessler und Schriftführer Pius Schlegel für weitere zwei Jahre gewählt. Ebenso wurden die Zunfträte Tobias Gessler, Daniel Haag, Stefan Nitsch, Uli Wawrzyn und Ralf Zimmermann für eine weitere Amtsperiode gewählt. Erika Wawrzyn wird weitere zwei Jahre die Kasse prüfen und als Häswartin wird erstmalig Anja Burgau tätig sein. Anschließen wurden mehrere Mitglieder von Andreas Lamm und Susi Kessler geehrt.