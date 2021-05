von SK

Am Samstagabend kam es gegen 21:35 Uhr zu einem Raub an der Hans-Böckler-Straße in Friedrichshafen. Drei alkoholisierte Jugendliche baten am Skater Park in der Länderöschstraße eine ihnen unbekannte Gruppe von sechs bis zwölf männlichen Jugendlichen um Hilfe.

Laut Polizeibericht fanden die drei Jugendlichen nicht zurück zum Stadtbahnhof. Die unbekannte Gruppe bot ihnen an, sie dorthin zu führen. Auf dem Weg dorthin kam es plötzlich und unvermittelt zu einem Angriff durch die unbekannte Personengruppe auf die drei geschädigten Jugendlichen. Hierbei wurde mindestens ein Schlagring eingesetzt. Nach einer Rangelei und mehrfachen Schlägen konnten die Geschädigten zum Teil flüchten, wurden wieder eingeholt und weiter geschlagen.

Bei dem Raubgut handelt es sich um einen schwarzen Adidas Rucksack, ein IPhone 11 und etwa 120 Euro, was letztlich herausgegeben wurde, um weitere Gewalt abzuwenden. Alle Geschädigten erlitten leichte Verletzungen, welche im Klinikum Friedrichshafen behandelt werden mussten. Vor Ort wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche jedoch erfolglos blieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/701-0, oder der Kriminaldauerdienst in Ravensburg unter 0751/803-4444 entgegen.