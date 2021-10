Zu der Auseinandersetzung, über die die Polizei nach eigenen Angaben erst nachträglich informiert wurden, kam es in der Nacht zum Samstag gegen 3.30 Uhr. Vier Personen sollen dabei auf eine einzelne Person losgegangen sein.

Beim Versuch, dem Opfer der Schlägerei zu helfen, wurde eine 22-Jährige durch einen Schlag aus der Gruppe heraus so schwer verletzt, dass sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, heißt es im Polizeibericht weiter. Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0 75 41/70 10 bei der Polizei in Friedrichshafen zu melden.