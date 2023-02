Mit dem ersten Park-and-Ride-Parkhaus (P+R) will das Stadtwerk am See als Betreiber die Auslastung des Parkhauses Sportpark verbessern. 2019 wurde die Großgarage gegenüber dem Bodensee-Center eröffnet. Nach wie vor bleibt Tag für Tag die Mehrzahl der 420 Stellplätze leer, obwohl sie hier nur halb so teuer sind wie die anderen drei Parkhäuser des Stadtwerks, wo 2 Euro pro Stunde verlangt werden. Kein Wunder, wenn auf der anderen Straßenseite rund 1400 Parkplätze kostenlos zur Verfügung stehen.

Am Kassenautomat im Parkhaus Sportbad kann man das P+R-Tickets kaufen. | Bild: Cuko, Katy

Die Idee: Auto im Parkhaus abstellen und mit dem Stadtbus in die City fahren. Deshalb kostet das P+R-Ticket pro Person 2,20 Euro, gültig für eine Hin- und Rückfahrt auf der Kurzstrecke. Diesen Tarif gibt es sonst eigentlich nur für Inhaber der E-Card des Verkehrsverbunds Bodo. Außerdem ist eine Haltestelle direkt vor dem Sportbad. Allerdings fährt hier aktuell nur die Linie 1 – und das auch nur im Stundentakt.

Die Bushaltestelle ist direkt vor dem Parkhaus Sportbad. Allerdings hält hier aktuell nur eine Linie, und die im Stundentakt. | Bild: Cuko, Katy

Das Angebot soll sich nach Angaben von Horst Schauerte, der beim Stadtwerk Bereichsleiter für Mobilität ist, vor allem an Autofahrer richten, die von der Bundesstraße abfahren und in die Innenstadt wollen. Die brauchen vor allem in der Tourismussaison dann nicht lange nach einem Parkplatz suchen. Momentan fehlt noch das P+R-Schild an der Einfahrt zum Parkhaus.

Noch weist an der Einfahrt ins Parkhaus Sportbad noch nichts darauf hin, dass hier das erste P+R-Parkhaus in Friedrichshafen ist. | Bild: Cuko, Katy

Das Stadtwerk betreibt in Friedrichshafen insgesamt vier Parkhäuser mit über 1700 Stellplätzen. Im Parkhaus Sportpark ist die erste halbe Stunde kostenlos. Ansonsten wird tagsüber pro Stunde 1 Euro fällig, zwischen 20 und 7 Uhr nur 50 Cent, maximal aber 3 Euro. Wer länger parkt, zahlt nicht mehr als 8 Euro pro Tag.

Einen P+R-Tarif gibt es übrigens auch am Parkhaus Stadtbahnhof. Pro Tag sind hier 5 Euro zu zahlen, vorausgesetzt, man hat eine Bahnfahrkarte.