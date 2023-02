Seit Anfang des Jahres sind Restaurants und Cafés dazu verpflichtet, ihre Speisen und Getränke auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Das Ziel der Politik ist es, die Abfallproduktion zu reduzieren. Doch die Umstellung in der Gastronomie braucht Zeit, wie Betreiber dem SÜDKURIER erzählen.

In den Häfler Cafés und Bäckereien stehen seit Anfang Januar neben den klassischen Einwegpappbechern nun auch Mehrwegbecher für To-go-Getränke parat. Die Nachfrage sei eher verhalten, berichtet Anette Beck, die im Tchibo an der Charlottenstraße arbeitet. „Bisher hat nicht ein einziger Kunde unsere Mehrwegbecher genutzt“, sagt sie. Für sie liegt der Grund auf der Hand: „Die Pappbecher sind für die Kunden bequemer, da sie einfach weggeworfen werden können. Mit dem Mehrwegbecher müssen die Kunden zurück in die Filiale kommen, um ihr Pfand zu erhalten – das ist vielen einfach zu aufwendig.“ Während in dem Café die Nachfrage nicht stimmt, mangelt es in einigen Restaurants am Angebot: Prasart Charoenchai, Inhaber der Thai-Restaurants Bangkok am See und Bangkok bei Gunya, ist noch unentschlossen, welches Mehrwegmodell am besten zu seinem Geschäft passt.

Er habe bereits mehrfach Angebote von verschiedenen Pfandsystemanbietern bekommen, sagt er, eine Entscheidung habe er aber noch nicht getroffen. In seinem Lager stapeln sich die Einwegverpackungen aktuell noch bis unter die Decke.

Dennis Bachmann vom Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg bestätigt, dass viele Gaststätten bisher Probleme hätten, das passende Mehrwegsystem zu finden. Der Erfolg der Mehrwegbehälter hänge von der Nachfrage ab: „Das Ziel der neuen Mehrwegangebotspflicht, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen und weniger Kunststoffmüll zu produzieren, steht und fällt mit dem Kunden. Wenn sich die Gäste lieber für die Einwegverpackungen entscheiden, wird sich in puncto Müllvermeidung nichts ändern.“ Dennoch sieht er die Bestrebung zu mehr Umweltschutz positiv und geht davon aus, dass sich Gastronomie und Kunden erst an die Umstellung gewöhnen müssen.

Der Inhaber des Restaurants Zum Klosterwirt zeigt, wie die Umsetzung des Mehrwegangebots erfolgreich funktionieren kann. Raphael Santoni hat sich für das Pfandsystem des Marktführers Rebowl entschieden. „Wir haben jeden Tag etwa 30 Take-away-Bestellungen, von denen schon mehr als die Hälfte in Mehrwegbehältern rausgehen“, berichtet er. Wenn neue Kunden beim Klosterwirt bestellen, erkläre er ihnen das Mehrwegsystem – die meisten seien direkt überzeugt.

Für den Gastronomen ist das ein doppelter Gewinn: „Abgesehen davon, dass wir jede Menge Müll vermeiden, ist für uns das Mehrwegmodell sogar günstiger. Einwegverpackungen sind nur weggeschmissenes Geld, bei Rebowl erhalten wir ja ein Pfand“, sagt Raphael Santoni. An Rebowl zahle er lediglich eine monatliche Nutzungspauschale, die niedriger sei als die Kosten für die zahlreichen Einwegverpackungen. Raphael Santoni plant, in einigen Monaten seine Take-away-Bestellungen ausschließlich in Mehrwegbehältern auszugeben.