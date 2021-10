Wie die Polizei berichtet, ist die Frau den Beamten am Sonntag wegen ihres auffälligen psychischen Zustands am Bodensee-Airport aufgefallen und daraufhin kontrolliert worden. Im Gespräch äußerte die 53-Jährige, die Tat begangen zu haben. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige zu.

Das Fahrzeug des Lieferdienstes war vergangenen Mittwoch gegen 21 Uhr vor einer Gaststätte in der Allmandstraße entwendet worden. Der Wagen war kurzzeitig unverschlossen und mit Schlüssel im Zündschloss vor der Gaststätte abgestellt worden. Im Rahmen der Fahndung wurde das Fahrzeug eine halbe Stunde später am Stadtbahnhof in Friedrichshafen entdeckt.