Der ursprünglich für zwei Tage geplante Streik der Gewerkschaft EVG im öffentlichen Nahverkehr ist nach einem Vergleich der Konfliktparteien abgesagt worden. Das hat laut Stadtwerk am See zur Folge, dass am Montag und Dienstag sowohl die Bodensee-Oberschwaben-Bahn als auch der Friedrichshafener Stadtverkehr in vollem Umfang und planmäßig laufen. Die Deutsche Bahn hat allerdings darauf verwiesen, dass es deutschlandweit trotz der Streik-Absage zu Verzögerungen im Betrieb kommen kann.

Es gilt der reguläre Fahrplan

Auch der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) kündigt auf seiner Seite an: „Der Streik bei Bus und Bahn, ursprünglich angekündigt für Sonntagabend bis einschließlich Dienstag, findet nicht statt.“ Somit gelte der reguläre Fahrplan auf allen Bus- und Bahnlinien.

Bodensee Zweifel an Alice Weidels Geschichte über angeblich bald obdachlose Rentner in Überlingen Das könnte Sie auch interessieren

Auch Bodo betont allerdings: „Im Bahnbetrieb, insbesondere bei den Zügen der DB Regio, kann es jedoch bis einschließlich Montag zu Ausfällen kommen.“ Es wird empfohlen die gewünschte Verbindung möglichst kurzfristig über die Online-Fahrplanauskunft auf www.bahn.de zu prüfen.