Ende Februar geht mit der Schließung von Röther Raumausstattung in der Katharinenstraße in Friedrichshafen nach mehr als 70 Jahren eine Ära zu Ende. Evelyn Röther freut sich auf ihren Ruhestand.

„Viele langjährige Kunden verabschieden sich, bedanken sich und wünschen mir alles Gute“, sagt Röther, die seit 50 Jahren mit dem Geschäft verbunden ist. „Auch wenn ich in den ersten zehn Jahren wegen der Kinder nicht mitgearbeitet habe, war es ein lebenslanges Thema.“ Im Moment gebe es noch eine Menge Arbeit. Aber wenn sie die Tür zumache, werde sie nur noch nach vorne blicken, so die 72-Jährige. „Ich glaube, dass ich gut Abstand nehmen kann und habe keine Angst vor Langeweile“, ist sie sich sicher.

Franz und Cäcilia Röther eröffnen das Geschäft 1949

Gegründet wurde das Raumausstattungsgeschäft im Jahr 1949 von Evelyn Röthers Schwiegereltern Franz und Cäcilia Röther. Polsterarbeiten, Gardinen und Teppiche gehörten damals zum Angebot. 1978 übernahm ihr Mann Reinhold die Raumausstattung und sein Bruder Franz war für den Bereich Orientteppiche verantwortlich. Von 2000 bis zu seinem Tod im Jahr 2023 leitete Reinhold Röther mit Unterstützung seiner Frau im kaufmännischen Bereich die Firma allein. Dabei waren Polsterarbeiten, Gardinen und Sonnenschutz der Schwerpunkt.

„Der größte Auftrag in unserer Geschichte war die Ausstattung des neuen ZF-Forums mit Sonnenschutz“, erzählt Evelyn Röther. Damals hätten ihre Mitarbeiterinnen 1500 Meter Schienen mit Vorhängen montiert. Tätig waren in der Firma ausschließlich Frauen, ausgebildet von Reinhold Röther. Dabei vermeidet die Chefin ganz bewusst das Wörtchen „nur“. Wichtig sei ihr, dass alle eine neue Stelle gefunden haben. „Nach so langer Zeit ist man doch stark verbunden.“

Für die Geschäftsräume im eigenen Haus hofft Röther auf einen neuen Mieter, der die Nordstadt belebt und hat die Suche in die Hände von Immobilien Maier gelegt. Gern hätte sie wieder einen Raumausstatter am Standort gesehen. „Aber wir haben niemanden gefunden, der das Geschäft übernehmen möchte“, berichtet sie.