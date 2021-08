Friedrichshafen vor 25 Minuten

Nach Mallorca geht es nun doch nicht. Ab Herbst ist aber ein anderes Flugziel wieder ab dem Bodensee-Airport erreichbar

Wer im Moment am Bodensee-Airport in Friedrichshafen eincheckt, der verabschiedet sich in aller Regel in den Sommerurlaub – es sei denn, die Reise sollte nach Mallorca gehen. Ab Mitte September dürften am Häfler Flughafen auch wieder vermehrt Reisende mit Aktentasche die Sicherheitskontrolle passieren.