Friedrichshafen/Immenstaad/Lindau vor 2 Stunden

Nach dem Lockdown: So läuft der Betrieb in Rathäusern und Landratsamt

Monatelang waren die meisten Behörden und Verwaltungen während des Lockdowns nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Wir haben uns bei Ämtern und Verwaltungen in Friedrichshafen, Immenstaad und Lindau umgehört, wie der Betrieb inzwischen läuft und was Bürger beachten müssen.