Die Ursache des Brandes in einem Mehrfamilienhaus am Gespinstmarkt in der Nacht zum 5. Mai ist zwischenzeitlich festgestellt worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, sei das Feuer auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Ein Mehrfamilienhaus in der Ravensburger Innenstadt hatte in der Nacht zum 5. Mai Feuer gefangen. Das Bild entstand am nächsten Vormittag. | Bild: Julia Blust

Der Brand sei demnach in einem Stromverteilerkasten im Erdgeschoss entstanden. Durch die umfangreichen Sanierungsarbeiten, die im Mehrfamilienhaus nach dem Feuer notwendig wurden, beläuft sich der entstandene Schaden nach Polizeiangaben auf mehr als 1,5 Millionen Euro. Beim Brand wurden zwei Menschen leicht verletzt.