Zum Monatsende schließt Monika Fischer in der Häfler Schanzstraße nach 27 Jahren ihr Geschäft „Edle Steine“. Für die 75-Jährige, die zahlreichen Kunden mit ihren Schmuck- und Heilsteinen sowie Büchern, CDs und sogenannten Esoterikartikeln Freude und Wohlbefinden bereitet hat, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Aufhören gekommen.

Bevor sich Monika Fischer mit ihrem „Wohlfühlladen“, wie sie ihn nennt, selbstständig gemacht hat, war sie in Würzburg Chefsekretärin. Nebenbei hat sie die Ausbildung zur Heilpraktikerin absolviert. Dabei kam sie erstmals mit der Wirkung der Steine in Berührung. „Ein Lehrer sprach mich auf den Türkis an, den ich trug und meinte, er sei gut gegen mein Helfersyndrom“, erinnert sie sich. Sie beschäftigte sich mit der Wirkung der Steine, experimentierte und lernte immer mehr.

Dann war die Zeit reif für die Veränderung. „Der Bodensee hat mich angezogen. Ich wollte hierher und habe alles zurückgelassen.“ Den Schritt habe sie nie bereut. Sei ihre spirituelle Entwicklung für sie doch ein Segen gewesen. Am 1. April 1996 eröffnete Monika Fischer ihren ersten Laden in der Kitzenwiese, am 2. Mai 2000 das Geschäft in der Schanzstraße. Nun soll das Haus ab Dezember umgebaut werden. „Es ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören“, sagt sie.

Garten genießen, durchatmen, vielleicht schreiben

Fischers eigener Lieblingsstein ist der Bergkristall. „Er steht für Klarheit und Wahrheit“, sagt sie. Außerdem trage sie immer eine Kette mit schwarzen Turmalinen: für sie der beste Schutzstein, um sich gegen negative Energie abzuschirmen. Wichtig sei, die Steine direkt auf der Haut zu tragen. Sie ist überzeugt: Allein einen Handschmeichler in der Hosentasche zu tragen nütze nichts bei Krankheit oder anderen Problemen.

„Ich bin jemand, der in der Gegenwart lebt und eher an die Zukunft denkt, als in der Vergangenheit lebt“, sagt Monika Fischer. Zunächst wolle sie ihren schönen Garten genießen, durchatmen und vielleicht ein Buch schreiben. Man kann sich gut vorstellen, dass die vitale Frau noch viele Ideen und Pläne im Hinterkopf hat.