Einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz wegen vermeintlichem Gasgeruch gab es am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr am Romanshorner Platz. Ein Passant hatte den Geruch bemerkt und die Polizei informiert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nachdem die Bahnunterführung am Romanshorner Platz gesperrt wurde, an der der gas- beziehungsweise benzinähnliche Geruch deutlich wahrzunehmen war, konnte der Geruch spezifiziert werden: In der dortigen Tiefgarage wurde bei der Erneuerung der Fahrbahnoberfläche ein Klebemittel verwendet, das den intensiven Geruch verursachte.

Eine Gesundheitsgefahr bestand nach Auskunft der verständigten Feuerwehr und des Bauunternehmens nicht.